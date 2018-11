Pese al exagerado número de decesos violentos, desapariciones, secuestros, desfalcos al erario, y de más lista de atrocidades existentes en nuestro país, toca el turno en el escaparate mediático, al asesinato de la hija de la Diputada Federal de Veracruz, por el distrito XIV, Carmen Medel Palma.

Y es que han sido innumerables las veces en que han asesinado brutalmente a otros actores sociales, como periodistas, o personas comunes y corrientes, sin deberla ni temerla, y sin embargo, ni las cámaras ni los medios de comunicación, realizan tanto escándalo como el antes mencionado.

¿A caso no todos los ciudadanos somos iguales, acaso no debería tomarse la misma atención como la que se le da a Valeria Medel, al asesinato del compañero periodista de Yajalón, Mario Gómez, o a los cientos de cadáveres que se encontraron en Guadalajara en un cajón de carga?

Esperemos que este caso no opaque el clima de inestabilidad en el que se deja a nuestro país, al desfalco económico de los dineros públicos, ni a las ilegales modificaciones constitucionales que han ocurrido en algunos estados de la república, y no se aproveche esta “caja china”, para desviar la atención de todos a los que nos están quebrando el alma.