Pide Aguiar profetizar ante violencia

Arcelia Maya

Cd. de México (30 septiembre 2018).- En misa en la Basílica, el Cardenal Carlos Aguiar afirmó que ante la violencia que se vive en el País son pocos los católicos que profetizan por la paz.

“No muchos ejercemos nuestro profetismo al ver la evidencia de tanta agresión, violencia, de tanta falta de respeto a la dignidad humana. Pidámosle a María de Guadalupe, para eso vino aquí: para ser nuestra madre y como toda madre para enseñar a sus hijos lo básico, lo más importante de la vida: el amor.

“Que el Señor nos conceda ser profetas a todos los católicos y especialmente a los de nuestra Patria”, expresó el Arzobispo Primado de México durante su homilía dominical.

El líder religioso expuso que las dos dimensiones importantes del profeta son indicar, señalar y, en algunos casos, denunciar la injusticia que provoca desigualdad.

“Debemos de ser proclamadores de la justicia, debemos de señalar caminos de cómo ejercitarla entre nosotros y esta es la segunda dimensión del profeta. No basta indicar que aquello no está bien, se necesita señalar también el camino”, dijo.

Explicó que ser profeta es hacer presente a Dios por medio de nuestra persona, comunidad, familia y pueblo.

“El profeta es aquel que proclama que Dios está en medio de nosotros, por eso va innata, natural, a nuestro ser discípulos de Cristo y eso es lo que debemos realizar nosotros.

“Nos daña mucho el creer que somos unos cuantos los que tenemos esta misión de ser profeta”, sostuvo el Arzobispo.

En la celebración por los 268 años de la fundación del Cabildo de Guadalupe, el Cardenal también invitó a los fieles a no ser causa de escándalos para el prójimo y no inducir al mal a nadie.

…Y nombra a Vicerrector de la Basílica

El Cardenal Carlos Aguiar designó hoy al sacerdote Gustavo Watson Marrón como Vicerrector de la Basílica de Guadalupe y Arcipreste del Cabildo Colegial de Guadalupe. El párroco se desempeña como director del Archivo Histórico del Arzobispado de México y Director del Archivo de la Basílica de Guadalupe.

Watson Marrón colaborará a partir del próximo 4 de noviembre con el Rector electo de la Basílica de Guadalupe, Salvador Martínez Ávila.

Algunas de su labores serán el cuidado de la imagen de la virgen de Guadalupe, la difusión y fortalecimiento del culto guadalupano y la adecuada implementación de la pastoral en el santuario.