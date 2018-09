Pide AMLO aporte a cuarta transformación

Zedryk Raziel

Cd. de México (13 septiembre 2018).- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que debería ser un honor participar en lo que denomina la Cuarta Transformación de la vida pública y no cobrar por ello.

El morenista reviró así a los funcionarios que se han alarmado por la política de austeridad que plantea reducir los sueldos de los altos mandos.

“Imagínense la gran satisfacción que significa trabajar y que le paguen a uno en un momento de transformación. Esto no se va a volver a repetir, ¿saben desde cuándo no hay una transformación? Desde hace más de 200 años.

“Es como para decir ‘yo quiero trabajar y no quiero que me paguen, quiero dar mi cooperación’ quiero aportar, quiero un sabático de 6 años”, dijo durante la presentación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El Presidente electo indicó que para financiar su programa estelar el Gobierno podría pasar de la austeridad republicana a la “pobreza franciscana”, ya que no habrá aumentos de impuestos a los ciudadanos.

“(Éste) es de los programas prioritarios (y saldrá adelante) aunque nos quedemos sin camisa, porque va a ver austeridad republicana, se van a tener los fondos para financiar este programa.

“Con la austeridad, y sin permitir ni tolerar la corrupción, consideramos que nos va a alcanzar, pero si hace falta pasar a la fase de la pobreza franciscana, lo vamos a explorar, no lo descartamos”, dijo.

Los asistentes, desde colaboradores del próximo Gobierno hasta empresarios, se rieron.

López Obrador reprochó a los funcionarios que e quejan del plan de austeridad.

“Para que no anden ahí diciendo ‘qué barbaridad, van a bajar mucho los sueldos, entonces ya no van a haber buenos funcionarios públicos, va a haber una fuga de los unos funcionarios públicos’, ¡pues van a ganar los funcionarios públicos de 80 a 100 mil pesos al mes, no es poca cosa!”, aseveró.