Pide Camacho a diputados de morena congruencia

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional, Juan Salvador Camacho Velasco, hizo un llamado al Grupo Parlamentario ser congruentes y que la Comisión de Hacienda, una de las más importantes, no sea presidida por el Partido Verde Ecologista de México, ya que ese instituto político le ha fallado al pueblo de Chiapas.

En tribuna aclaró que no tiene nada personal en contra del nombrado presidente de la Comisión de Hacienda, Emilio Salazar Farías, sin embargo considera que Morena o algún partido de la coalición Juntos Haremos Historia, como el PES o el PT, debería ser quien presida la Comisión.

Y es que Emilio Salazar, en asuntos generales defendió la desición de los diputados de darle la responsabilidad de la Comisión de Hacienda, al igual que en la legislatura 2012-2015, dónde según él “regulo” la deuda de Chiapas.

Ya en entrevista, Camacho Velasco opinó que parece haber un conflicto de intereses, ya que Salazar Farías inició como diputado presidente de la misma Comisión al inicio del sexenio y él va concluir en el mismo cargo.

Asimismo, negó que él pretendiera la Comisión en discusión, “estoy muy conforme con la Comisión de Medio Ambiente, hay mucho que hacer en ese tema, me siento muy honrado de poder trabajar al respecto”.

Finalmente, reiteró que no tiene nada en contra personal de sus compañeros diputados y llamó de nueva cuenta a sus compañeros morenistas a ser congruentes con los lineamientos del partido para que la sociedad vea realmente la llamada cuarta transformación.