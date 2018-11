Piden desplazados atención de diputados federales

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Representantes de más de 54 familias desplazadas del Ejido Puebla Chenalhó que representa a unas 249 personas entre hombres, mujeres y niños, pidieron la atención de la Cámara de Diputados para que puedan retornar a su lugar de origen, ya que se encuentran trabajando en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero nadie da solución a los desplazados de Chiapas.

Durante una manifestación pacífica a las afueras donde se llevaría el foro de consulta indígena, Javier Hernández manifestó la inconformidad de que se realice un foro para elaborar una ley en favor de los pueblos originarios, pero nadie ha tomado cartas en el asunto en el tema de desplazados.

“Por eso venimos aquí, que sepan que hay desplazados, estamos interesados para pedir solución a través de este foro; queremos la desarticulación de paramilitares y retorno a nuestro lugar de origen, que tomen en cuenta a los desplazados, nosotros nos encontramos aquí”.

Recordó que fueron desplazados del Ejido Puebla, todo porque no se encontraron de acuerdo en apoyar al Partido Verde Ecologista de México, además de que el gobierno no tiene control de las armas, por lo que hace dos años y cinco meses fueron expulsados, “le pedimos a los diputados federales que escuchen nuestro dolor”.

“La ley la están creando pero nadie nos hace caso, este gobierno no nos toma en cuenta, no pudo solucionar en su sexenio nada, merece cárcel Manuel Velasco porque no supo gobernar, solo estuvo desbaratando todo, robando”.

Por su parte, Catalina Entzín Gómez desplazada de Chenalhó, dijo que espera justicia ya que se encuentran abandonados, “hemos exigido, hemos estado en plantón, queremos justicia para que haya solución y un retorno digno, que los paramilitares se vayan a la cárcel; no tenemos alimentación el gobierno ha cancelado todo, dicen que no hay recursos, pero cómo es posible si son ellos los que mantienen el dinero”.

“Venimos para exigir la justicia pago de daños y el retorno 54 familias, nos encontramos en un campamento por la paz, tenemos problemas de salud, no hay atención médica, han mandado médicos pero no hay medicamentos, a veces solo mandan enfermeros, llegamos a pedir medicamentos y nos dicen que no tenemos derecho”.

Finalmente, pidió solidaridad a la sociedad civil con víveres, ropa, zapatos, “nosotros necesitamos muchas cosas, como los bebés a los recién nacidos, pañales, agua, entre otras cosas”.