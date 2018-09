Piden libertad de indígenas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Si el gobierno a través de la Fiscalía no libera a indígenas presos de manera injusta, estará violentando el estado de derecho, los derechos humanos, la estabilidad de los pueblos, dieron a conocer los pastores Martin Pérez Pérez y Pastor Antonio Pérez Vásquez, del municipio de Zinacantán.

Lamentaron que el gobierno no quiera actuar, por el contrario, permite que las cosas se compliquen, que haya constante zozobra entre los pueblos y provoque además el descontento con posibles desenlaces de violencia entre los mismos indígenas que no comulgan con las ideas.

Pidieron que el gobernador reconozca que ha fallado a través de la Fiscalía de Chiapas, que no están actuando como corresponde, las cosas se tensan y eso demuestra la vulnerabilidad en que está gran parte del pueblo de Zinacantán, que, si bien nació de problemas electorales, hoy se convierte en personal.

Uno de los detenidos es José Pérez Conde, que, a decir de los evangélicos, es un asunto que tiene que ver entre partidos políticos, la enemistad por ello; pero que nunca participó, pues estaba con la cofradía religiosa, en momentos de oración, como suelen acostumbrar.

Para los pastores, pensaron que ese asunto ya estaba resuelto, derivado de este problema hubo varios detenidos en esa ocasión acusados de lesiones, daños en propiedad ajena, vandalismo, delincuencia organizada entre otros el cual José Pérez Conde fue detenido en esa ocasión.

Pero al comprobarse su inocencia ya que no hubo flagrancia y la fiscalía actuó mal con su aprehensión porque fue comprobado lo ajeno que era a este caso lo que por ende fue absuelto y el juez le dio su libertad.