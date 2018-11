Piden maestros de telebachillerato pagos; llegará al pleno del Congreso local

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 31 de Octubre de 2018 (muralchiapas.com).- Bajo la incertidumbre laboral y una deuda total por más de 192 millones de pesos, maestros de Telebachillerato Comunitario se manifestaron en el Congreso del Estado de Chiapas para dar una solución a los pagos caídos desde el 2013, cual ha afectado la vida de 290 docentes.

A esto, Moisés de la Torre, maestro de Telebachillerato, denunció que a días de concluir la actual administración estatal alrededor de 290 maestros sigan sin cobrar desde hace cinco años; lustro comunitario donde han formado a cientos de niñas y niños.

Dijo que en días anteriores, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se comprometió a realizar el pago salarial el 31 de octubre, sin embargo afirman que la dependencia se hace de oídos sordos.

“Esto es serio señores somos maestros que formamos profesionistas ustedes saben el gran trabajo de maestros hemos llegado a este punto estamos dispuestos a delinquir porque no nos paga el gobierno nuestro dinero”, declaró.

Tras la instalación de la típica ofrenda de Día de Muertos, Norberto Solís, diputado de Morena, se comprometió a tocar el tema en la tribunal para la sesión de este jueves, en la cual pedirá que se exhorte a quien corresponda para que liquiden los adeudos.

“Estamos entrando en una transición no queremos que nos dejen esa deuda cómo es posible que el gobierno del estado porque ellos le paga la parte federal y el estado no solo lo paga el estado, la secundarias técnicas no les paga porque le metió mano mañana”, dijo.