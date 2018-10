Piden oír a niños en foros educativos

Arcelia Maya

Cd. de México (03 octubre 2018).- Organizaciones que promueven los derechos de la infancia y la adolescencia en México criticaron que en los 32 foros educativos que impulsa el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no se incluye la voz de los menores del País.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó que los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos que deben ser escuchados por las próximas autoridades federales, locales y municipales.

Juan Martín Pérez García, director de la organización, reprochó que la Ley General de Educación incorpora en los comités escolares solamente a padres de familia, autoridades educativas, personal administrativo y profesores, pero no a los alumnos.

“Estos foros vinculados al tema educativo no pueden hacerse sin escuchar a 28 millones de niños y niñas que van a gozar el sistema educativo nacional o lo van a sufrir”, dijo en entrevista.

El activista aseguró que la educación en México tiene serias deficiencias y una de las más importantes es que no comprende la importancia de la tecnología y los nuevos sistemas de comunicación e información.

“Tenemos una fracasada reforma educativa que no cambio nada. Se habló de cosas bonitas, pero sin la voz de niños y niñas. Lo que venga en el debate de la educación tiene que incorporar a los niños y realmente reformar el modelo educativo”, expresó.

Por su parte, la organización Save the Children consideró que, como un ejercicio democrático, es necesario abrir los procesos de consulta para escuchar a los menores.

“Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos llamado insistentemente al nuevo Gobierno a que incluya mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes para que se escuchen sus voces”, afirmó Ivonne Piedra, coordinadora de Incidencia y Política en la organización.

Criticó que se desconozca sobre la metodología para consultar a los menores sobre la reforma educativa.

“Nosotros, como sociedad civil especialista en infancia, desconocemos cuál será la metodología y llamamos a que se hagan preguntas amigables, no sesgadas, para que los menores puedan expresar su opinión”, sostuvo.

Asimismo, expuso que al no tomarlos en cuenta, a los menores no se les está respetando su derecho a la participación, que es una de las garantías con más rezago en nuestro País.