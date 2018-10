Piden trabajo conjunto en búsquedas

Antonio Baranda

Cd. de México (29 octubre 2018).- Colectivos y familiares de desaparecidos pidieron hoy al próximo Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Alfonso Durazo, que se garantice un trabajo conjunto y coordinado en la búsqueda de personas.

En un encuentro privado con el senador, realizado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, expusieron que existe temor de que las familias sean excluidas de los trabajos de búsqueda que llevarán a cabo las instituciones.

“Quisiéramos con toda el alma que todos trabajaremos unidos en la búsqueda de nuestros familiares, tenemos muchas trabas, nos han amenazado, pero eso no nos importa. Yo busco a mi hermano”, expresó Alma Rosa, de Voces Unidas por la Vida.

“De la Ley de Desaparición Forzada nos regalaron un libro, pero no se aterrizó nada. Tenemos temor de que la búsqueda de desaparecidos se institucionalice y que después no permitan a las familias buscar a sus hijos, padres y hermanos”, comentó Carlos Roberto.

Durazo se reunió con víctimas de la violencia, familiares y colectivos de personas desaparecidas, así como ciudadanos desplazados por la inseguridad de las localidades de El Fuerte, Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán, Concordia y Mazatlán.

“Lastima mucho que las autoridades no nos voltean a ver, debemos parar las desapariciones forzadas; queremos la sensibilidad de los funcionarios, que nos apoyen y sean una de las prioridades de su agenda”, manifestó María Cruz Bernal.

Los participantes también pidieron a Durazo implementar acciones concretas para combatir la violencia de género, atender el fenómeno de desplazamiento forzado, y mejorar las condiciones laborales y prestaciones de los policías.

“Salimos de nuestro pueblo porque ya no respetan a las mujeres, somos víctimas de violencia; se denunció en todos los niveles de gobierno, pero nunca paso nada. La delincuencia arrasó con nuestra tranquilidad”, espetó una mujer de la sierra de Sinaloa desplazada por la violencia.

Entre los colectivos que participaron en la reunión estuvieron Rastreadoras por la Paz, de Ahome; Voces unidas por la vida y la dignidad humana, de Culiacán; Sabuesas Guerreras, del mismo municipio, y Una luz de Esperanza, de Mazatlán.