Podrían adelantar huelga nacional: CNTE

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El paro nacional, podría reventar antes de que concluya mayo; luego de que el gobierno se empeña en actuar en contra de los trabajadores de la educación y de la educación misma, poniendo en riesgo al estabilidad social, denunciaron los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo a Adrián Gonzales Ramón, aseguró que está casi listo para que estalle la huelga nacional, algunos dan a conocer fechas, pero poco a poco los acuerdos están tomándose para poder parar las clases, con el cual no se pone en riesgo el ciclo escolar.

Se defendió en todo momento el trabajo de la educación, pero lo que no se vale, es que el gobierno busque en todo momento las acciones que están dañando al pueblo mexicano, pues las Reformas Extructurales, solo benefician a los grandes consorcios, pero no al pueblo.

Si no es el próximo 28 de mayo o el 4 de junio que miles de escuelas del nivel básico en varios estados del país cierren sus puertas hasta nuevo aviso, ante la falta de interés por parte de gobierno federal para dialogar con ellos, recalcó, los maestros aceptó están en la idea de participar, aunque no todos.

En la construcción de la lucha popular y congruencia con los principios rectores de la CNTE y el resolutivo del 1er congreso político de la AED se convoca a todas las delegaciones de la región Sierra Madre a participar en la actividad del día 25 de Mayo en la cruces, Motozintla a las 8 am en horario de la resistencia, en el marco de la semana de denuncia de los detenidos y desaparecidos; en coordinación con la sección 7 y el FNLS .

Por otro lado el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), en el marco del Foro de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) invita al mitin Por la Defensa del Contrato Colectivo, de la Educación, de los Derechos Humanos y laVida, que se realizará este viernes 25 de mayo a las 10 de la mañana, en la explanada de Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez; tendremos la presencia del STUNAM, MOCRI CNPA MN, STRM, FASU, FSM, CNTE NEI, quienes se solidarizan con la lucha del sindicato.