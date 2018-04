Por no respetar candidaturas electas por usos y costumbres, se está cayendo en la ingobernabilidad

Emilio Alfaro-Luis Ruiz/ASICh

El gobierno debe permitir, de acuerdo a la Constitución y la ley electoral, que se lleven a cabo elecciones democráticas, basta de imposiciones, porque en muchas comunidades indígenas hay focos rojos, señaló el presidente encargado del Comité Directivo Municipal del PRI de San Cristóbal de Las Casas, Eligio Francisco Cordero Moreno.

Al ser entrevistado, dijo que las imposiciones deben de evitarse bajo cualquier circunstancia, se debe permitir que todos los usos y costumbres, que es una de las esencias de la democracia, se haga realidad al menos en las internas de los partidos donde milita la gente y de ahí de acuerdo como lo especifica la ley.

Pero, si se empieza a juguetear, los pueblos hermanos no se van a dejar y lo más difícil es que no podrá transitar por la vía del derecho y sobre todo el estado se puede convulsionar, si no se permite que se haga el ejercicio democrático.

El dirigente político tricolor en la zona de los Altos, precisó que uno de los problemas que tiene Chiapas es la complicidad del gobierno, en donde se requiere que el Ejecutivo desde su trinchera o área que le corresponde vea la tranquilidad y la paz en el estado, garantizando que el proceso electoral sea democrático, tal como lo estipula la propia Constitución y las leyes electorales.

Caso contrario, no solo se tendrá problemas en plena elección, sino poselectoral, podría ser de muchos riesgos, sobre todo en los municipios de Oxchuc, Chanal, Chamula, Chenalhó y otros, donde ya hay problemas con las imposiciones de otros candidatos.

Ahora, lamentablemente, cuando las comunidades ya eligieron sus candidatos mediante plebiscitos, el método de usos y costumbres, todo esto está cayendo en la ingobernabilidad y anarquía.

Por otro lado, Cordero Moreno dijo que Roberto Albores Gleason es uno de los candidatos naturales y consolidados que tiene el Partido Revolucionario Institucional, con un proyecto que ha demostrado lo que quiere para Chiapas; que tiene una experiencia extraordinaria aun con su juventud como lo requieren los chiapanecos.

Los jóvenes de 25 a 30 años han dicho que RAG es lo que los representa a ellos, en tanto los viejos políticos con la experiencia que tienen coadyuvarán para que sea el próximo gobernador de Chiapas, solo se espera que los tiempos se den para sumar y no dividir, concluyó Cordero Moreno.