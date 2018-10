Posible cierre del hospital de SCLC

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El presunto desvío de un millón 800 mil pesos en el hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, bajo el argumento que se gastó en el pago de personal, es ya investigado y esto podría generar un paro en el nosocomio.

El monto es quincenal, ya que de los nombres que aparecen en la nómina, no existen, el director del hospital, dejó el lugar apenas una semana, por lo que, con la llegada del nuevo, se descubrió que no hay el número de trabajadores como se indica.

Los trabajadores fueron llamados uno por uno, descubriéndose que no todos son reales, es decir, existen como trabajadores al menos en ese hospital, que presenta carencias en atención, de acuerdo a la denuncia cotidiana de los usuarios.

El problema, es que hoy lunes, dijeron los médicos, se vieron en la necesidad de no trabajar como corresponde, ya que se cierran áreas en específico, debido a que no hay dinero que soporte la administración, en vez de que se haga una investigación a fondo.

El problema crece, indicaron, porque la gente al ver que se está cerrando el hospital, por ser indígenas, podrían iniciar acciones en contra de los galenos, cuando el único responsable es el director anterior y no los que ahí laboran y que solo hacen su trabajo de acuerdo a sus posibilidades.

Sumado a ello, están las deudas que provienen de los proveedores, que continuamente están ahí, en espera de ver como y quien les paga, ya que es multimillonario el adeudo, que según el gobierno ya solventó, que incluso a nivel nacional así se declaró ante los medios.