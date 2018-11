PRD corre a sus trabajadores

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), César Espinosa Morales, ha empezado con despidos sin dar una explicación, pero además se está quedando con el salario de las personas, al puro estilo del gobierno del estado.

En voz de Guadalupe Rodríguez Pérez y Maricela Morales Hernández denunciaron en conferencia de prensa en conocido restaurante del parque de la marimba, que hay una indiferencia hacia los trabajadores, para que se aburran y no lleguen más, sin embargo no hay el pago de sus salarios.

Se reconoció que no es la primera ocasión en que esto pasa, de hecho en otros momentos, varios trabajadores que por décadas han dejado su vida en el partido, han llegado para tomar las instalaciones y así exigir que se les de el pago que les corresponde.

Las dos trabajadoras dijeron también que ellas siempre cumplen, que están en sus horas y a veces hasta más, pero Espinosa Morales, no lo entiende y lo único que desea es separarlas de sus puestos como quedarse con el dinero que les corresponde.

Ambas personas, han sido reconocidas por su amplia trayectoria dentro del partido en Chiapas, pero el hostigamiento va en aumento, hay respaldo de sus compañeros de trabajo, pero también sienten que si salen apoyar, serán castigadas de la misma forma.

Finalmente indicaron que el trabajar en el Partido de la Revolución Democrática en Chiapas no solo les ha costado el desprecio y la indiferencia de sus dirigentes por el respeto a los derechos laborales, sino que además fueron despojadas de sus áreas de trabajo: “ Y si tu llegas al partido obviamente lo encontrarás cerrado y resguardado por guaruras y ahí no se permite la entrada salvo que tengas autorización por el presidente del partido”.