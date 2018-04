PRD mintió a Jovani Salazar

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Simpatizantes de Jovani Salazar Ruíz, dieron a conocer lo hecho por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no ayuda a la democracia, menos a resolver los problemas de Tuxtla Gutiérrez, por eso ellos no van a emitir voto alguno por este instituto político.

Quedó demostrado, dijeron, que la única persona que tenían era Salazar Ruíz, ya que ellos no tienen a nadie, el partido se ha quedado solo, sin embargo; muchos militantes dijeron que mientras no haya democracia interna, no habrá resultados positivos, menos crecimiento.

Algunos seguidores también dijeron que era mejor que hubiera caminado por la independiente, pues así las cosas serían distintas para la ciudad, ya que ellos, lo que anhelan es precisamente un cambio y no seguir en las mismas condiciones en las cuales está sumida la capital.

Hay preocupación por otro lado, ya que, con este cambio en las candidaturas, dejan en la indefensión a los ciudadanos, de más inseguridad, saqueo, de todo en manos de los mismos políticos que se aprovechan de la ignorancia ciudadana, por eso era necesario ese cambio con un candidato externo.

Los seguidores también indicaron, que se sienten desconcertados, pues ellos no saben hacia donde caminar ahora, pero negaron que salgan a votar por un grupo de aspirantes que no son los que ellos quieren como gobernantes, pero además que a nadie representan.

Si bien es cierto, ellos no iban a afiliarse al PRD, si iban a votar por ellos, ya que saben que es un partido con muy pocos militantes, eso ayudaría a tener mayor participación tanto en el ayuntamiento como en el caso del congreso chiapaneco, sobre todo los dos locales.