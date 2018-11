Premio Chiapas, una burla: Nandayapa

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Para Mario Nandayapa, reconocido investigador chiapaneco, dijo que el Premio Chiapas en este año, es una simulación o en su caso una muerte anunciada del mismo, luego de que no se procedió como corresponde y será entregado a modo.

Para el doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Chile, el gobierno tiene “la torpeza del actuar del estado permite que sea predecible, pero el énfasis de la torpeza está en su clase “pensante” y directiva, de ahí que lamentó que esto esté pasando.

Nandayapa también dijo “enunciaré en primera persona, como un acto responsable, y como Cronista Oficial del Ateneo de Chiapas, como escritor y académico:No permitiré que me utilice más el Estado como un ente legitimador, tampoco permitiré que laceren mis expectativas”.

En cuanto a las personas que se están haciendo mención, para recibir el premio, muchos pueden tener méritos, pero hay otros que simplemente son una ofensa el solo citarlos, no hay mérito alguno y eso pone en riesgo un premio que está calificado como lo mejor.

Nandayapa alude que este premio lo ha matado el Gobierno y todos los organismos que lo conforman, ya que es producto de un Decreto, por eso se hace énfasis en que, o se entrega a personas que realmente merecen el reconocimiento o en su caso se sigue entregando bajo la cómoda forma a los amigos.

Dijo que tiene derecho a reclamar el efecto nocivo que ha creado esta presea, mismo que lo haré de forma contundente, insistió, no seré complice de ninguna forma apuntó, por eso y aunque está invitado a asistir al teatro de la ciudad, espera no caer en el error de reconocer a quien ha sido nombrado de manera equivocada.