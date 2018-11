Presentan función de Box “Por mi tierra”

Con el orgullo y el deber de poner en alto a su estado, boxeadores chiapanecos encabezados por la púgil, Gloria “La Depredadora” Gallardo, estelarizarán la función “Por mi tierra”, a celebrarse el próximo sábado 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Polyforum Chiapas, bajo el auspicio de Tinta Fresca y la empresa líder en fabricación de guantes de boxeo, Cleto Reyes.

Este jueves en Tuxtla Gutiérrez se realizó la presentación oficial de la magna función, que tendrá como pelea estelar el combate Gloria “La Depredadora” Gallardo vs Bárbara “La Leona” Martínez, a 8 rounds en Peso Mosca y que además será por la clasificación al Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Víctor Carrillo Caloca, promotor del evento destacó la trascendencia de esta función, que contará con talento chiapaneco en cada una de sus peleas, reafirmando así la apuesta hecha por los peleadores de casa.

“Va a ser un espectáculo de clase mundial, los vamos sorprender”, afirmó el promotor durante la presentación oficial de los combates, al tiempo que invitó a la gran afición boxística de Chiapas a que disfruten de esta cartelera estelarizada por dos guerreras.

“Esto nos habla de los nuevos tiempos que vivimos, la equidad de género que debe darse en cualquier índole; Gloria es una peleadora muy combativa, se exige muchísimo y la retadora no es ningún bulto, va a ser un gran espectáculo”, pronosticó.

Al respecto, anunció que la función estará arrancando a las 20:00 horas con la presentación de los peleadores debutantes Ricardo “Junior” González (Tuxtla Gutiérrez) vs Jesús “Rayito” Morales (Villaflores), a 4 rounds en peso Ligero.

En peso Gallo a 6 rounds, se medirán Romeo “Tanquecito” Hernández (Tuxtla Gutiérrez) contra Roel “Pantera” Lázaro (Suchiapa).

A 6 rounds en peso Welter, se enfrentarán Jorge “La Bestia” González (Comalapa) contra Roberto “El Boxer” Maya (Tuxtla Gutiérrez).

En peso Ligero a 6 rounds chocarán Jesús “Reysol” Solís (Cintalapa) vs Luis “El Alacrán” Zambrano (Villaflores).

En Súper Pluma a 8 rounds, Jesús “Cachorrito” Zunún (Comalapa) se medirá a Julio César “Leyenda” Avendaño (Cintalapa).

Y la velada boxística cerrará con la presentación de Gloria “La Depredadora” Gallardo contra Bárbara “La Leona” Martínez (Guanajuato), a 8 rounds en peso Mosca, una contienda que para la chiapaneca-tijuanense tiene especial importancia pues la victoria le abrirá paso a pelear por el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Esta rival no es nada fácil, es aguerrida, fuerte, se está preparando al 100 por ciento, así que yo voy a dar todo; estoy fuerte, me siento fuerte tanto físicamente como mentalmente, va a ser una guerra”, advirtió “La Depredadora” Gallardo.

Además, se dio a conocer que la función tendrá invitados especiales, pues contará con la presencia de Alberto Reyes, director general de la histórica Industrias Reyes, creadores de Cleto Reyes, los guantes de los campeones mexicanos, además de la participación del histórico réferi Gelasio Pérez Huerta, quien ha dirigido más de 50 peleas de título mundial, en una función que será sancionada por la Comisión de Box de la Ciudad de México.

Durante la presentación, Arturo Carrillo Caloca, director operativo y comercial de la función “Por mi Tierra”, informó que los boletos ya están a la venta en oficinas de Tinta Fresca (Privada de la Quinta Norte Poniente #2157 en el Fraccionamiento Los Sabinos) y también podrán adquirirse en taquillas del Polyforum Chiapas el día del evento con los siguientes precios: Azul: 100 pesos;

Magenta: 200 pesos; Melón: 300 pesos.

Finalmente, es oportuno señalar que esta gala es posible gracias al apoyo del Gobierno del estado de Chiapas, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Secretaría de Protección Civil, Hotel Hilton Garden Inn, Celébralo Producción de Eventos, Grupo Gasolinero de Ocozocoautla, KinesioTux, Tecate, EXA FM, Gino´s y Plaza Galerías Boulevard.