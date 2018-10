Presidente de Chamula no se va, señala a diputado local como responsable de desestabilización

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Ante el nombramiento de Concejo, por Asamblea de Usos y Costumbres, en San Juan Chamula, el presidente municipal constitucional de San Juan Chamula, Ponciano Gómez Gómez, en conferencia de prensa, dijo que es un grupo minoritario que pretende desestabilizar la gobernabilidad del municipio.

Señaló que la problemática es generada directamente por Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, Luis Gómez Gómez, Mario Sántiz Gómez, Marcelino González López y Fausto Sánchez Díaz, “ellos fueron quienes este martes 23 de octubre orquestaron todos para elegir a los integrantes de un Concejo, cuando el pueblo de Chamula me eligió a mí el pasado primero de julio y por un gran diferencia de votos”.

Ponciano Gómez dijo que el responsable que el recurso por concepto de obras que no ha llegado a las comunidades correspondiente al mes de octubre de 2018 le correspondía al Ayuntamiento que encabezó Mario Sántiz Gómez, hoy diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, dicho recurso fue depositado el pasado 28 de septiembre, no fue entregado y tampoco se encuentra en las arcas financieras del Municipio.

“Ayer, (23 de octubre) ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la Presidencia Municipal, nombraron a Luis Gómez Gómez como presidente de su Concejo, pero no saben que para nombrar un Concejo tiene que desaparecer el Cabildo actual, pero hago mención que como presidente municipal constitucional por mayoría de votos me eligió el pueblo de Chamula y no voy a renunciar, ni a pedir licencia”.

Dijo que hasta que sea la mayoría de quiénes lo eligieron el primero de julio dejará el cargo, con la finalidad de evitar conflictos en su municipio, pero no va dejar la presidencia por un grupo minoritario, que antepone sus intereses personales y son infractores de la ley.

“Desde este momento hago responsable de lo que me pueda pasar a mi persona, familia e integrantes del Cabildo y a cualquiera de mis colaboradores, a los señores Dagoberto Hernández Gómez, Luis Gómez Gómez, Xiloforio González, Fausto Sántiz Díaz”, concluyó.