Propuestas para el fortalecimiento del sistema de PC, hace Colegiado a Rutilio Escandón

El Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil Capítulo Chiapas presentó una serie de propuestas al gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, para el fortalecimiento del sistema de protección civil que se proponga impulsar en los próximos seis años, según documento firmado por Romeo Palacios Suárez.

El presidente del colegiado, capítulo Chiapas plantea que se debe fomentar el respeto como el valor humano más importante para lograr convivencia y paz. Para lograr esto se deberá actuar en estricto a pego al Estado de Derecho y la Gobernabilidad, vigilar que los ciudadanos cumplan medidas tan básicas como obedecer señalamientos de tránsito, a través de aplicar multas a quien no las acate; se debe impulsar e incentivar a que la Policía en vez de extorsionar aplique la leyes de tránsito (exceso de velocidad, rebasar en doble raya, etc) y sancione de acuerdo a esto, así se obtendrían fondos para mejorar los sueldos de la policía e infraestructura carretera.

Conocer la vocación y aptitud del territorio Chiapaneco y con base en ello planear las actividades económicas. Las herramientas que nos permiten conocer esa vocación del territorio chiapaneco son precisamente los Atlas de Peligros Naturales y Riesgos y los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial, éstas son pues las directrices que todo buen gobierno debe conocer para planear e invertir mejor los recursos. Sin duda, la mayor riqueza de Chiapas es su riqueza natural, histórica y cultural y el ecoturismo cultural y rural deben ser los detonantes de los cuales todos los chiapanecos podamos vivir decorosamente como lo hace el país de Costa Rica.

Es urgente la Actualización del Atlas de Peligros Naturales y Riesgos, con recursos del FOPREDEN, cuya última actualización data del 2004, así también será necesario actualizar lo Atlas Municipales, con recursos federales de los programas de Prevención de Riesgos que maneja la SEDATU. La forma más segura de invertir, es conociendo los Atlas, así por ejemplo el trazo de una carretera deberá obedecer a principios de peligros, vulnerabilidades y riesgos determinados en dichos Atlas.

Se deberá impulsar una campaña permanente para llevar el turismo a cada rincón de Chiapas; impulsar un programa para organizar, capacitar y dotar de equipamiento a las comunidades para la creación comités y centros de ecoturismo, donde se privilegie el cuidado al medio ambiente. Se deberá impulsar la accesibilidad y seguridad de cada uno de los diferentes destinos turísticos de Chiapas a lo largo y ancho de sus siete regiones fisiográficas.

Asimismo, impulsar proyectos para aprovechar el agua pluvial y la humedad atmosférica como fuentes de agua segura.

Urge un programa para rehabilitarlas a través de integrar a los estudiantes de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Civil a que sus tesis de Licenciatura, maestría y doctoral, sea precisamente la rehabilitación de una Planta de Tratamiento de Agua Residual.

Iniciar una campaña para separar y reducir los residuos sólidos, esto se puede lograr concientizando a la ciudadanía que si separan y reducen sus residuos pueden generar un ingreso extra al vender aluminio, pet, cartón, fierro, cobre, vidrio etc. Elaborar proyectos para elaborar composta con los residuos sólidos municipales de origen orgánico, con lo cual se evitará disponer del 60% de residuos sólidos en un sitio de disposición final o tiradero, ya que los residuos sólidos de origen orgánico representan el 60% en peso de los residuos sólidos municipales. Se deberá empezar por elaborar composta con los residuos de los mercados públicos municipales. Dicha composta podrá ser utilizada para mejorar suelo y obtener un ingreso extra.

Resulta imprescindible que con base en los Atlas de Peligros Naturales se elaboren programas para revertir el efecto del cambio de régimen de escurrimiento por la urbanización y el desmonte a través de un Manejo Integral del Agua Pluvial, dónde la unidad de análisis sea la cuenca hidrográfica. Se deberá crear un Organismo que regule el Manejo del Agua Pluvial para evitar inundaciones, como lo hace el Estado de Jalisco y Nuevo León y otros países, se debe implementar el Impacto Pluvial Cero dentro de los Reglamento de Construcción, donde cada desarrollador o urbanizador garantice el correcto manejo de agua pluviales a fin de no impactar por cambio de uso de suelo a los vecinos provocando inundaciones.

Si creamos nichos de humedad como pequeñas represas ubicadas en la parte alta de las cuencas que en la época de estiaje drenen de forma regulada agua a través de un sistema de tuberías perforadas.

Actualizar los Reglamentos de Construcción, tomando en cuenta los coeficientes sísmicos y vigilando en todo momento la calidad en el diseño y proceso constructivo.

