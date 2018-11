Puja Inter de Milán por Herrera

Notimex Portugal, Porto

El conjunto del Inter de Milán vio complicadas las negociaciones por fichar al mediocampista croata Luka Modric y ahora pretende el fichaje del mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien milita en Porto.

De acuerdo a medios portugueses e italianos, el cuadro lombardo, a través del director deportivo Piero Ausilio, le ha dado seguimiento al futbolista tijuanense y espera llegar a un acuerdo en el próximo mercado invernal a realizarse en enero.

Los Nerazzurri buscaron a Modric, del Real Madrid, en el verano pasado, sin embargo las negociaciones por el ganador del premio The Best se vieron truncadas y en estos meses han buscado un elemento de características similares.

El timonel del Inter, Luciano Spalletti, anhela reforzar el mediocampo y tras desistir de Modric y también del chileno Arturo Vidal, del Barcelona, todos los esfuerzos apuntan en contratar a Herrera, quien termina relación con el Porto a mediados de 2019.

El seleccionado mexicano todavía no llega a un acuerdo de renovación con los Dragones a exigir seis millones de euros por temporada y los blanquiazules apenas ofrecen cuatro, de tal modo que a partir de enero “HH” podrá negociar con el club de su preferencia.

Además del Inter, la Roma es otro conjunto interesado en los servicios del actual capitán del Porto, por lo que el futuro del canterano de Pachuca es incierto en el futbol del viejo continente.

En caso de no extender el vínculo con el jugador, cabe subrayar que Porto podría obtener alguna ganancia económica si se desprende de Héctor Herrera en enero próximo; de lo contrario, si aguarda al verano próximo, el tijuanense se marchará gratis.