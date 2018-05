¿QUE ES ADICCIÓN Y COADICCIÓN (codependencia)?!!!

Según la OMS. (Organización Mundial de la Salud) cualquier sustancia introyectada al cerebro que cause adhesión, o habituación a ella causa adicción, y esta por la tolerancia y dependencia física, y la obsesión y compulsión mental es considerada droga. Ya sea echa como tal incluyendo al alcohol, o usada en la industria como solventes o medicinas tomadas en exceso o de diferente forma de aplicación es considerada como tal, una enfermedad.

También podemos considerar lo siguiente, según su nomenclatura, A: SIN.Y DICCION; COMUNICACIÓN. Nos lleva a establecer que el individuo que es víctima de esta enfermedad va más allá de tener un vicio, que solo denota la repetición incontrolable del consumo de cualquier sustancia, ni es una manía, ni tampoco una deficiencia moral. Aunque también es cierto que al ir creciendo esta enfermedad se trasgreden las normas de moral y conductas aprendidas. Ya que el egocentrismo se hace presente y al hacerlo se exacerba en la parte espiritual o lo que llamamos alma, digámoslo así, y al suceder esto el adicto deja de cumplir acuerdos y ´contratos´ (apego firme), establecidos culturalmente. Por lo que se trasgrede cometiendo faltas en los diferentes núcleos sociales, entendidos en familia, laboral y sociedad en general.

Otro factor de daño de la enfermedad de la adicción, es que como tal es contagiosa y dichos nucleos sociales se enferman también, que aunque no consuman sustancia alguna, sufren el daño colateral al no obtener el beneficio del contrato establecido con el adicto, y que, más allá del problema laboral que sufre la contraparte cuando este se da en un ambiente laboral, donde no haya una fuerte impresión emocional afectiva como lo es cuando se incumplen los contratos con amistades y familiares, este contagio se asentúa pues aparte de resolver el problema que haya ocasionado el adicto al incumplir los acuerdos, la afectividad de esta relación de amistad o familiaridad se permea en los miembros que la rodean, y el resultado de esta relación se contagia y se denomina CO-ADICCION, o CODEPENDENCIA, en muchos casos de esta relación enfermiza no es ocasionada por el adicto, sino que estas personas coadictas ya padecen esta enfermedad emocional, que en su caso, aunque no consuman sustancia como el síntoma de su enfermedad, consumen como síntoma al adicto mismo, o a otras personas antes inclusive de gestarse la enfermedad activa del adicto mismo.

Por todo lo dicho anterior, se explica y deduce que tanto la adicción y la coadicción como enfermedades tales, que se padecen física mental y espiritualmente (ya abundaremos más sobre esto en los próximos artículos), y que, el síntoma del adicto es el consumo de sustancia y el del coadicto es el consumo del adicto mismo o enfermo emocional, no hay culpables ni se deben de buscar, pues como cualquier enfermedad no la tienen, si bien es cierto que hay riesgos y predisposiciones, no confundir con predestinación a esta,“ a través del curso de múltiples generaciones anteriores, somos el resultado de estas´´ (JODOROVSKY). Sin embargo “SI´´ la responsabilidad personal de enfrentar a esta o de la sociedad misa que lo rodea, dándole un tratamiento tal como lo merece. Ya sea por su propia decisión y voluntad o a pesar de ella hay que brindarle la ayuda necesaria. La OMS. Plantea a los grupos de autoayuda de 12 pasos, según la necesidad del individuo en su peculiaridad y la ayuda clínica; sea psicológica, psiquiátrica, medica y/o clínicas de desintoxicación y recuperación según sea el caso. Aunque se desconoce una cura total y permanente, la experiencia conocida de rehabilitación a través de los años a demostrado que estas enfermedades dando este tratamiento a dichas personas pueden vivir limpias de sustancias y emociones destructivas permaneciendo así, reinsertándose a la sociedad como personas productivas y viviendo felices y con dignidad, con buenos hábitos y costumbres en sus diferentes estilos de vida, llamándose a estos como ellos mismos se denominan en recuperación.

Psicólogo Clínico. Jorge Veytia Negrete.

Terapeuta en adicciones. Terapia sistémica: Familiares, Grupos Laborales. Desordenes emocionales.

