Qué más pue…/1.- Inmigración y emigración/Carlos Rafael Coutiño Camacho

1.- Inmigración y emigración

Lo que hoy vemos como un asunto noticioso, sobre la migración hondureña, en realidad es tan común, que, por ser un hecho de momento, no pasa inadvertido para la prensa. Sin embargo, tampoco es la primera ocasión que se presenta de manera masiva.

La primera migración de hondureños, en los últimos 20 años, fue cuando el huracán Mitch; y en el caso de los guatemaltecos en su guerra, que terminó por intervenir la ACNUR y COMAR, dando cobijo en Chiapas a miles de ellos.

A estas personas, que se les califica de inmigrantes no solo por ingresar a México, sino porque se auto desplazan ante el olvido de sus gobiernos, se les ve con un perjuicio social y son prejuiciados antes de tiempo. Son personas que, por el hecho de ser pobres, no representan “ganancias” para el gobierno en este caso mexicano.

No basta ver a simple vista este éxodo, hay que tratar de entender desde varias aristas, sin bien es cierto que no cuentan con educación (maestría o doctorado), tampoco con una calidad de salud, lo que crea un estereotipo en ellos, que no necesariamente es lo que se ve a simple vista.

Hay una teoría que demuestra que no todos los migrantes pobres son malos, a pesar de que sus condiciones, son personas muy trabajadoras que benefician a los empresarios de los países a los cuales llegan.

Olivia Ruiz de la Universidad de California, de Estados Unidos; en su trabajo “La migración centroamericana en la frontera sur”, señala contundentemente que existe el riesgo en la migración indocumentada internacional.

El estudio revela que “Las historias que cuentan los que han dejado su lugar de origen para viajar sin documentos hacia otro país son, de manera frecuente, relatos de peligros enfrentados y daños padecidos. De hecho, hoy en día la migración internacional, especialmente la indocumentada, y el riesgo están estrechamente entrelazados. En la frontera sur de México la conexión entre los dos es evidente en las más de 4000 violaciones de derechos humanos de migrantes centroamericanos en Chiapas entre enero de 1998 y diciembre de 2000. Se muestra en el rescate de 200 migrantes centroamericanos (con su saldo de cinco muertos) atrapados en dos vagones de tren cerca de Palenque en abril de 2000”.

La entronización de la religión costó miles de vidas, hoy los gobiernos ven esto como un riesgo; por eso prefieren que cada pueblo tenga sus propios grupos sociales, pero no quienes traen ideas que solo podrán ocasionar la multiculturalidad, que rompe con esquemas como el nacionalismo, las costumbres, la idiosincrasia de los de antaño.

Otro punto que hay que entender, es basado en el dicho de Giovanni Sartori, la migración como conciudadanos todos tienen un pluralismo de ideas, culturas sobre culturas, para la migración debe haber tolerancia, consenso, disenso y conflicto.

“Tolerancia no es indiferencia, no presupone indiferencia. Si somos indiferentes no tenemos interés: y aquí se acaba todo. Tampoco es verdad, como se sostiene con frecuencia, que la tolerancia presuponga cierto relativismo. Está claro que si somos relativistas estamos abiertos a una multiplicidad de puntos de vista. Pero es tolerancia (su mismo nombre lo indica) precisamente porque no implica una visión relativista. Quien tolera tiene creencias y principios, los considera verdaderos, pero al mismo tiempo permite que otros tengan el derecho de cultivar “creencias equivocadas”.

En otras palabras, vale la pena reflexionar sobre la migración, la acción de los migrantes, su necesidad de sobrevivir y el caso de los países quienes lo reciben, no es solo el hecho de poder hacer referencia de algo malo, sino ver el lado bueno para ambos.

En realidad, no hay un discurso que nos indique las políticas de inmigración e integración, por el contrario, lo que se lee, no es más que retórica, un asunto que no convence, pero que si da tiempo para que las autoridades vean como se destruyen unos a otros.

¿Será cierto que la inmigración es una cuestión de soberanía nacional y que, por lo tanto, cualquier país ha de ejercer su derecho de elegir quién entra en el mismo?, en realidad sí, pero también esto va más allá de la política común, esto es cuestión humanitaria, no puede decirse que hay que brindar las manos solo cuando se les necesita, y cuando no, se convierten en un problema social.

Lo que Estados Unidos hace, es que México tenga que cumplir con esa sola propuesta de control y regulación de la entrada del inmigrante al país, para hacer un trabajo menos complicado a los vecinos del norte, tomando en cuenta que tienen asuntos que tratar y no pueden desviar la atención.

Lo que, si llama la atención, es la versión de Donald Trump, al decir que si México o Guatemala, dan cobijo a los hondureños, entonces se acabó el apoyo millonario; ¿qué significa eso?, quizá que estamos supeditados y no somos un país libre y soberano.

Retomo las palabras de Kurt Lewin, “Las relaciones intergrupales son un asunto de dos direcciones, lo cual quiere decir que para mejorarlas ambas partes han de ser estudiadas”. Sin duda es claro el mensaje, que, para poder encontrar una solución a un conflicto, tienen que estar las dos partes (migrantes y gobiernos).