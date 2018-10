Qué más pue…/Carlos Rafael Coutiño Camacho/1.- Elecciones extraordinarias

1.- Elecciones extraordinarias 2.- Corrupción en Salud El hecho de que diez municipios repitan la elección a presidencias, es una muestra de la descomposición en la forma en que se presentaron en todo el estado, no es la decisión del Tribunal de Jalapa, ni siquiera lo que opinen los partidos políticos, es el resultado de la sociedad que no quiere más problemas. Preocupa que la violencia se reavive, sobre todo ahora que estén en riesgo incluso menores de edad, pues el encono social está no solo en los colores, sino en las familias, un asunto que parece encantar al gobierno de Velasco Coello, una venta de almas al mismo diablo a cambio de quien sabe qué. Hoy, iniciará el proceso electoral para los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula. Para culminar el 25 de noviembre, los candidatos habrán de hacer campaña en un par de semanas, aunque no está por demás decir, que ya lo han estado haciendo; para muchos quien ganará será MORENA, porque el que está en el poder es de ese color y no porque el que está en el PRI o cualquier otro partido, realmente será honrado, sincero y trabajador. Poco importa, quien sea el candidato, si es bueno o malo, de todos modos, harán que el pueblo vote, la instrucción es así, uno que otro ganará el Verde, pues tampoco se puede entregar el todo por el nada. La elección será el domingo 25 de noviembre, luego de que el congreso actual, así lo determinara, cosa que debió dejar estipulado el anterior congreso. Es de mencionar que el trabajo de MORENA, solo el municipio de Amatán, no podrá participar el PVEM, quien por cierto ganó, pero que se anuló; no volverá a participar ni el partido ni los candidatos; esto fue una decisión federal, por los delitos cometidos en contra de la ley, ojo de la ley, no contra el pueblo, lo que deja mucho que analizar. A decir del IEPC, el resultado serán los días 26 y 27 de noviembre y posteriormente se entregarán las constancias de mayoría y validez a los candidatos y candidatas electas, quienes tomarán protesta en sus cargos el próximo 1 de enero de 2019. Que diferencia hay ahora, si en la primera robaron casillas, se dieron asesinatos, amenazas, gente que huyó, fraude; que se puede esperar ahora, lógicamente lo mismo; más que poder, es el dinero que se pueden ganar no haciendo nada. Las elecciones extraordinarias, son una clara señal de que, en Chiapas, no caminan bien las cosas, las tácticas beligerantes del gobierno y de partidos, es sinónimo de corrupción, lo que solo demuestra que la economía será la primera en mostrarse a la baja y con resultados negativos al pueblo mismo. El pueblo solo quiere, la restauración de un gobierno estatal y municipal, pero basado en la paz, en la democracia y apegado siempre al estado de derecho, solo así podrá consolidarse el desarrollo social con estabilidad, rumbo a largo plazo. · La situación que sigue en la Secretaría de Salud, es inimaginable, sigue dándose las declaraciones luego de aparecer ahora en San Cristóbal de las Casas, el fenómeno de desvíos millonarios, que no se saben en manos de quien quedó ese dinero, pero que puede entenderse que fue por un lado para el proceso electoral, como para las bolsas de algunos funcionarios. Negar que el ex secretario de Salud Pancho Farrera, es culpable, es como citar que Andrés Manuel es el San Pablo de estos tiempos, son cosas que no tienen porque negarse, ni defender lo indefendible. Habrá que ver que aparece con la actual encargada, porque si bien es cierto tiene reputación, es posible que se le envuelva también con lo que ahora se sabe del sindicato, que está amañado y manoseado por muchos, más vale que sigan adelante y ganen, porque de ser lo contrario, las cosas se pondrán lamentablemente peor a las que ya existen, pero ahora para quienes fueron pieza negra de Salud. No hay que olvidar, que el fenómeno de la corrupción está en todas partes, incluso fuera del sindicato y del Instituto de Salud, como es el nombre correcto, lo que hay que ver, es que las medicinas, no salgan más de manera ilegal, que no se preste acciones como el cobrar por los servicios gratuitos. No se trata ahora, de ver en la cárcel a Pancho Farrera, o al dirigente sindical y demás, se trata de que esto no siga en primera instancia, pero que también paguen los que tienen que pagar por las muertes a través de la omisión que se dio en los casos que no quisieron atender, por falta de voluntad y por falta de medicamentos y equipo necesario para las cirugías.