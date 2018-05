Quién es Quién/EL DEBATE PRESIDENCIAL, EL POSDEBATE Y LOS RENCORES PRODUCIDOS/Noé Farrera Morales

No cabe duda que los resultados del posdebate del segundo round del evento realizado en Tijuana, son una serie de rencillas, dimes y diretes que al parecer se van enconando y si no se atienden en acuerdos, resultarán heridas sangrantes.

Además han entrado en la liza otros actores que tienen experiencia y conocimiento como el investigador Jaime Cárdenas Gracia, quién ya formó parte del Instituto Federal Electoral y el abogado Santiago Nieto, ex director de la FEPADE, que fue destituido por tratar de ventilar los sobornos de la compañía constructora brasileña Odebretch por doce millones de dólares que fueron gastados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, amigo personal del actual presidente de la república y su decidido protector.

El peje tabasqueño, sacó a relucir su carácter jocoso ante los embates tanto de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, del Verde y del Panal; como los de Ricardo Anaya del PAN, PRD y MC, con el resultado de que a Meade le ganó el miedo de irse al sótano político y se desbocó calificando como secuestradora a la señora Nestora Salgado, candidata al senado por Morena, PES y PT y señalando al peje tabasqueño como su padrino político y responsabilizándole de llevar una delincuente a la Cámara de senadores.

Pero Meade el del tricolor no fue lejos por la respuesta, pues la aguerrida guerrerense Nestora Salgado retó a Meade Kuribreña a probar que es secuestradora. En caso que no le demuestre fehacientemente que es secuestradora, le dijo a Meade que la difamación es un delito y que ya basta que se criminalice a los luchadores sociales; por lo que exige a Meade que se disculpe públicamente. En caso que no lo haga lo demandará a más tardar el 24 de mayo.

A Meade tal vez le ganó el genio y le contestó a Salgado:”ni me retracto ni me disculpo con Nestora”; por lo que respondió en su cuenta de twiter: “Ni me retracto ni ofrezco disculpas. ¡Faltaba más! Por si fuera poco le obsequian a la señora una senaduría plurinominal.”

La amnistía de Andrés Manuel va en serio. Yo estoy al lado de las víctimas y de la legalidad. Es tiempo de definiciones. Lo que no le han informado a Meade es que una de las cosas más difíciles del mundo es pelear con una mujer. Y si no que se lo pregunten a López Dóriga cuando peleó con la señora Aramburuzavala. Y el Chucho mayor, Jesús Ortega cuando actuó con toda alevosía con la periodista Sanjuana Martínez.

Acá por el sureste de la República Mexicana, aquí en Chiapas hay un precioso enredo ern el que están inmiscuidos los partidos tricolor, Verde, Panal, el Chiapas Unido y el Podemos mover a Chiapas. Resulta que hay una solicitud por parte del Partido Verde, el Partido Mover a Chiapas y el Chiapas Unido para proponer como candidato a gobernador del estado al ya conocido Fernando Castellanos Cal y Mayor, (a) Fercaca.

El problema es que Fernando debió haber solicitado licencia a la presidencia municipal desde hace 120 días para poder aspirar a la mencionada candidatura o noventa días si la aspiración era para una senaduría.

Pero el enredo de completa, porque ya el “matatigre”dio a conocer un documento espedido por el PRI, el Verde, el Panal, Mover a Chiapas y Chiapas Unido en el que hacen constar que los titulares de los votos de la Alianza son los cinco partidos citados y por lo tanto no procede la candidatura a gobernador de Fercaca.

Así que en la sesión que se verificará este 23 de amyo, a más tardar a las doce de la noche se conocerá la decisión de las autoridades electorales para ver de quien son los votos. Para el PRI y el comiteco RAG son cruciales los votos de apoyo de los verdes y de la chiquillada, porque solo con el voto duro del PRI y los del Panal no le alcanza para llegar a la casa del Mirador.

Queda también la opción de que si el Verde, el Morado de Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido pueden abandonar la alianza pero no podrán presentar candidaturas en alianza, coalición o unidos con otro partido, sino que se irán solos.

El peligro está también en que ERA, como candidato a senador por Morena, PES y PT le puede rascar unos cuantos votos comitecos a RAG, que a la hora del cómputo pueden ser cruciales. Así que aguas con las estrategias.

Tampoco hay que olvidar que entre RAG y el matatigre se traen una malquerencia casada, que puede redundar en sorpresas muy desagradables. Recientemente en un diario tuxtleco, le dedicaron una página al garrotero talibán, en la que lo pusieron como al perico, “verde y sin poder volar”. Así que aguas con los enemigos pequeños.

POST DATA. Anoche, a las 7.40 de la noche, en la avenida Río Pijijiapan, entre las calles de Río Grijalva y Río Suchiate se desató una fenomenal balacera en la que por lo menos quemaron dos peines completos. Algún vecino llamó a la policía. Una camioneta pick up de la policía estatal llegó a pasearse exactamente al transcurrir una hora. Pasaron por la calle donde hubo la balacera pero ni siquiera se les ocurrió preguntar en una de las dos tienditas que estaban abiertas, ni buscaron huellas de los balazos o buscar casquillos. Simplemente se fueron a seguir paseando y gozar lo fresco de la noche. Eso sí. Con aire acondicionado para mayor comodidad de los cuicos.