Quién es Quién/El gobernador y lo corrupto que le es la verdad/Noé Farrera Morales

Chiapas es un estado que lo devora la apatía y la cerrazón. Culpar a los demás de la inoperancia e ineptitud propia es lo más común.

Pocos medios de comunicación hemos coincidido en que la ingobernabilidad está a la vista de todos y eso le saca roncha al mandatario de Velasco Coello. Pero esto no es un asunto personal, señor gobernador, de ahí que uno no entienda porque sus personeros usan palabras para referirnos a nosotros como “desestabilizadores” y “golpeadores”, menos aún que busquen llamarnos agitadores. Decir la verdad, señalar lo que sucedió en nuestro estado estos casi 6 años, le guste o no, es parte de nuestra labor y no es una mentira, como usted… comprenderá.

Se bien que Chiapas de hoy dista mucho del que usted imagino alguna vez, menos aún que se parezca al que prometió durante 6 años como Senador que le sirvieron para hacer campaña adelantada en el estado y llevar una ventaja enorme a sus adversarios. Pero en alguna parte usted se perdió y fue encerrado en una burbuja. En su mundo Chiapas creyó usted que avanzaba a paso firme, en un estado sólido y con miras al desarrollo. En su mundo no pasó nada y la pobreza creció a pasos agigantados aunque las cifras oficiales difirieran de lo que usted pretendió hacer creer.

Nuestra realidad señor Velasco, es muy diferente. Mientras usted posó para la fotografía y derroche de miles de millones de pesos para cuidar y encumbrar su imagen, nuestra gente le devoraba y le sigue devorando el hambre. Pero eso, tampoco es desestabilizar. Y usted haya preferido que los medios de comunicación hayan escrito que era usted un gobernador ejemplar, y que usted nunca se equivocará que Chiapas avanzaba con rumbo firme, es cosa distinta. Porque la realidad es otra, gobernador y es muy, pero muy diferente de esa simulación que están usted y los suyos.

No venga a culparnos a nosotros de su incapacidad, de haber tenido un equipo de neófitos, de verse rodeado de chamaquitos foráneos y pendejos a los que le valió un soberano cacahuate como a Fernando Sandoval y su gente. A estas alturas, usted debe estar bastante preocupado por la situación que nos apresa. La entidad que en nada avanzó y por el contrario, se debió retroceder, caminar como el cangrejo para atrás, sin algo que lo frenara. Su gobierno parece encausado a ser el peor que el de Pablo Salazar y del bastardo de su compadre Sabines Guerrero, eso ya es una afrenta para todos los chiapanecos.

Sepa que nadie acá en nuestro estado trae conflictos con usted, y su equipo de esbirros que hicieron un convenio con nosotros y lo que prosigue, con forme a la ley es que usted no pagó a los maestros de secundarias técnicas, a los empresarios, constructores, farmacéuticas y podría seguir su historial de irresponsabilidad y falta de compromiso es amplio, pero al parecer eso será imposible.

Usted prefiere darle unos millones más a medios nacionales para que desde allá dirijan la flecha que cuiden su imagen aunque deje en malas condiciones a quienes hemos decidido levantar la voz en este gobierno simulado e inoperante.

De nada le sirvió derrochar más de cien millones de pesos anuales en cuidar y proyectar su imagen si no se ve un futuro en su camino, porque de nada le sirvió tener a su principal aliada en el DIF y pagarle más de 90 millones de pesos anuales, en un puesto que es honorario si solo busca, como usted, los reflectores.

Porque deja los recuerdos como usted los que han llegado varios gobernadores que han tratado de amedrentarnos levantando nuestras ediciones, que nos han acusado de agitadores, de revoltosos, y a mis 24 años de estar informando a tráves del Péndulo de Chiapas, los veo partir como lo que son: NADA, más que una bola de arrogantes e insulsos que a fin de cuentas nada hicieron por el bienestar de nuestro estado y solo vinieron a llevarse las talegas de dinero.

Pero eso sí no se confunda señor gobernador, su representatividad está por finalizar y pasará a la historia como un traidor, como un hombre que por empoderarse y creerse el todo poderoso, por andar posando para fotos, dejo a miles de personas en la pobreza y en la miseria.

Baje de su nube, póngase a pagar estos dos meses que le quedan ya que está usted en la mira. En lugar de mandar a decirnos que somos agitadores, bájele a sus gastos no pos su bien, por el de la gente que lo apoyó y a la que usted se debe. Hasta mañana estimados lectores.