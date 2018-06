Quién es Quién/EL GOBERNADOR Y SUS DOS CANDIDATOS/Noé Farrera Morales

El cine mexicano tuvo una época de oro que se situó entre 1940 a 1960, con argumentos campiranos, caballos, mariachis y charros cantores, aunque también hubo películas románticas y bucólicas como las protagonizadas por Pedro Armendáriz y Dolores del Río. En una de las películas de charros cantores, se popularizó una canción que dice en uno de sus cuartetos dice: Ya tengo visto al nopal donde he de cortar la tuna/ como soy hombre formal no me gusta tener una/ me gusta tener de a dos/por si se me enoja alguna.

Así está sucediendo en la actual política aldeana chiapaneca. El gobernador Velasco Coello logró tener dos candidatos que le aseguren una existencia sin sobresaltos cuando deje el poder ejecutivo de Chiapas, exactamente igual como el Wero se portó con Sabines, que no fue molestado ni con el pétalo de una aclaración financiera y menos que tuviese una averiguación previa y tampoco con un auto de formal prisión.

Y vaya que Sabines Guerrero se rayó con más de cuarenta mil millones de pesos que el pueblo de Chiapas pagará en treinta años de pobrezas y apreturas.

Así que aparte de patrocinar a su exempleado Rutilio Escandón Cadenas para que el PEJE tabasqueño quede satisfecho, logró por medio de sus buenos oficios, meter con calzador a Fernando Castellanos Cal y Mayor, el político que prometió una calle pavimentada por día pero que no cumplió al más puro estilo político mexicano. Tambien Fernando fracasó con las mejoras de la recolección de basura, el servicio de agua entubada, el alcantarillado y muchas otras cosas más.

Nada más que esos movimientos políticos cuestan dinero, y mucho, dinero que a la postre saldrá pagando el pueblo de Chiapas, con desdoro del erario de nuestra entidad, ya de por sí exhausto y lleno de deudas por los abusos y malos manejos. El gobierno estatal debe a los profesores, no hay insumos en los nosocomios de la secretaría de Salud, se debe a los medios de comunicación, a empresarios de la construcción, prestadores de servicios y comerciantes diversos.

Sin embargo, para sostener a sus dos tunas, Rutilio y Fernando es un gasto por demás dispendioso; que fácilmente llega a dos mil millones de pesos. A Fernando Castellanos le ha soltado dinero a pasto. Le compró diez camionetas suburban último modelo; le ha dado dinero suficiente para que sus concentraciones luzcan como si de veras “Fercaca” fuese muy popular. Para que los mítines y reuniones de Fernando sean muy concurridos hay dinero para pagar el traslado de los asistentes, les dan gorras, playeras, material de ornato debidamente impresos y con impresionantes aparatos de sonido. A cada uno de los acarreados les dan no menos de doscientos pesos a cada uno.

Para gratificación de los asistentes a una concentración de quinientas personas; para pura gratificación son necesarios cien mil pesos en efectivo. Entre más gente llegue, es mayor el presupuesto destinado para todo lo que se necesita un acarreo.

Como Fernando es candidato de tres partidos, del Chiapas Unido, Mover a Chiapas y Verde Ecologista, en algunos casos hay que hacer tres concentraciones, con lo que el gasto aumenta de manera desproporcionada, más el gasto de reporteros, fotos, medios impresos, radio y televisión.

Así sucedió en la población de 20 de Noviembre, uno de los nuevos municipios, primero fue el acto con los Verde Ecologista, posteriormente con los acarreados de Mover a Chiapas y en tercer lugar con el contingente de Chiapas Unido.

Así se dilapida el dinero público que podría tener mejor destino, pero no importan las necesidades del pueblo chiapaneco; lo que verdaderamente le importa a Manuel Velasco son las necesidades y las necedades del gobernador saliente, que se retire con toda tranquilidad del gobierno estatal sin aclaraciones engorrosas, gestiones ante la Contraloría y nada que huela a la ley de transparencia.

Todo está perfectamente calculado. Como dijo el Chapulín Colorado: se aprovechan de la inocencia del pueblo chiapaneco, al que si bien le va, apenas si le caen dos o tres migajas.