Quién es Quién/INDISPENSABLE ECHAR ESCOBA EN LOS MUNICIPIOS/Noé Farrera Morales

En caso de que haya debate entre los candidatos al gobierno de Chiapas el día de mañana como estaba anunciado los candidatos deben pronunciarse por las estrategias y acciones concomitantes para ir disminuyendo la corrupción y la impunidad en las presidencias municipales, que es el terreno en el que los chipanecos se dan cuenta como los munícipes se arramblan la paga del presupuesto y son los que sufren el robo de los fondos municipales.

Si suspenden el debate entre los candidatos al gobierno de Chiapas, la mayor parte de la ciudadanía se dará cuenta que Velasco Coello está cuidando a su protegido. Nada más es cuestión de sintonizar las estaciones de radio de aquí de nuestra capital que tienen programas con micrófono abierto para oír el concepto que tiene la ciudadanía tuxtleca de Castellanos Cal y Mayor.

Los funcionarios que manejan presupuesto como son los presidentes municipales que tienen un trato cercano con los pobladores de sus municipios, le entran con fe a la rapiña, con la seguridad de que se cumplirán los cuatro requisitos para embolsarse los fondos, salir limpios de polvo y paja y asegurar el disfrute de lo robado.

Un politólogo mexicano, clasificó los mayores incentivos para la corrupción y la impunidad en cuatro: a)Es muy improbable que sean descubiertos, b)Mínima probabilidad de ser enjuiciado, c) Escasa probabilidad de ser sancionado, d) Alta probabilidad de gozar y disfrutar delo robado.

Aunque las circunstancias de la corrupción han cambiado, es muy difícil que un presidente municipal sea descubierto, ya que su primera línea de defensa son las actas de cabildo, que deben de ser una a la semana, que es donde el síndico y los regidores sancionan los actos del presidente municipal. Claro está que las actas de cabildo pueden ser escritas y firmadas sin que se hubiese efectuado la reunión correspondiente. Generalmente el presidente municipal domina a los regidores y al síndico para que firmen las actas a su conveniencia. Pueden manifestar que se hizo un puente donde no hay río ni arroyo

Otra línea de defensa de los presidentes municipales es que hacen y deshacen en sus respectivos municipios y la secrecía de los planes de trabajo, las nóminas y demás documentos. Sus latrocinios están a la vista. Los aviadores del ayuntamiento todo el pueblo los conoce pero para los lugareños desconocedores de las leyes, están con los ojos vendados. A menos que haya alguien que conozca las leyes del INAI para que uno o varios ciudadanos exijan el acceso a la documentación del ayuntamiento que es pública.

La mínima probabilidad de sr enjuiciado es que la cobija con las que se tapan los presidentes municipales es muy amplia y llegado el caso, hay para darle un chivo a los auditores y empleados de la Auditoría Superior del Estado y se acaba el problema.

Consecuentemente con lo anotado en párrafos anteriores, es muy, pero muy difícil que sea sancionado, siempre y cuando suelte la tajada en donde corresponda y sanseacabó.

Si el presidente logra solventar los problemas secundado por su cabildo y sus empleados de confianza, nada le impide que una vez terminado su trienio puede dedicarse a vivir de sus rentas e inversiones de lo que peinó en el ayuntamiento.

Por esa causa, los precandidatos luchan con uñas yi dientes por la postulación y se vuelven unas fieras para los centavitos y los centavotes que llegan a los municipios, que son vistos como un botín que es todo para el vencedor.

Es urgente que las condiciones del manejo de los ayuntamientos cambien, porque ya la gente está llegando al límite y en muchos casos está desesperada y de ahí a la violencia hay un trecho muy corto.

Hay un munícipe de la r3egión de los Llanos que ante las solicitudes de la ciudadanía de alumbrado, saneamiento, agua entubada o cualquier otro problema durante los tres años de su mandato siempre contestó:” yo también ya me di cuenta del problema, pero el municipio no tiene dinero”. Y de ahí no lo sacaron. Eso sí, salió con una plaza comercial en Tuxtla, sostuvo como sesenta aviadores en las nóminas del ayuntamiento; sobrinos, hermanos carnales, consuegros y amistades.