Quién es Quién/Josean debe buscar a los jóvenes/Noé Farrera Morales

Es notorio y demasiado claro que miles de chiapanecos respaldan y acuerpan el proyecto de gobierno que trae José Antonio Aguilar Bodegas, candidato a la gubernatura por el Frente por Chiapas, que abanderan los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD). La gente se acerca a él, lo apapacha, le dice que están con su persona, le auguran buenas nuevas y creen firmemente, como muchos más, que él puede darle ese nuevo brillo y ese giro que requiere, de forma urgente, la entidad para poder salirse de esta hoyanco en el que nos han sumido los últimos dos sexenios.

Sin embargo, desde esta trinchera puedo observar que algo le falta a Josean para poder abarcar más sectores. Y ese es que debe tener cercanía con los jóvenes que no lo conocen. Es la realidad y es insoslayable. Quienes votarán por vez primera o quienes tienen 19 o 20 años, seguramente se preguntan por la trayectoria de Aguilar Bodegas. Porque es un político con experiencia de los problemas de Chiapas y así como también su representatividad en la entidad, y por lo mismo estas nuevas generaciones de votantes no es muy cercana a todo lo que ha hecho, a sus avances, a sus portaciones, a esa forma de trabajar que ha generado buenos frutos y que ha sido siempre en favor del desarrollo de Chiapas.

Y aquí, pienso, podría tener buena participación su esposa que tiene, estoy seguro de ello, un discurso fresco y un rostro amigable como el de Josean para poder buscar a los jóvenes, para ir a foros en las universidades, para poder mostrar cuál es su plan de trabajo y que los muchachos y señoritas sepan, entonces, qué podría ganar la entidad si José Antonio Aguilar Bodegas se convierte en el próximo gobernador de Chiapas. Mientras los otros repiten los mismos patrones, Josean debe cambiar la brújula y mostrar que su discurso es fresco y apegado a las nuevas generaciones, apegado a las necesidades más apremiantes que los jóvenes tienen y que, por lo general, los gobiernos descuidan y no toman en cuenta. Lo que a mi juicio representa un error demasiado grande, porque ¿cuántas veces no hemos dicho que los jóvenes son el hoy y el mañana? Si creemos que es así entonces estamos obligados a incluirlos en este diseño del nuevo gobierno, en las propuestas, en la búsqueda de detonar a Chiapas y darle un nuevo rostro.

Por eso considero que Josean no debe perder de vista a este sector. Y debe mostrar qué oportunidades vendrán para ellos, qué ganarían al votar por un proyecto incluyente, qué cambios significativos se darían en la entidad de llegar él al poder. Son muchos los jóvenes que están indecisos y que terminan cooptados por partidos que les prometen miles de cosas y que sólo los utilizan en los periodos electorales y al final de cuentas ni les cumplen ni nada. Esos jóvenes que están ávidos de participar en la política, que requieren de verse representados debe ser rescatado, debe ser dirigido a nuevos puertos y no como carne de cañón para rellenar eventos y mostrar “de forma falsa” que apoyan proyectos sin pies ni cabeza como los que maneja el PRI, por ejemplo.

Las campañas apenas van a empezar y Josean está a tiempo de redireccionarse. Urge que este sector sea activo y que tenga espacios de debate, de desarrollo, de participación en los comicios y en la política de Chiapas. De ellos saldrán los nuevos cuadros, de ellos saldrán los futuros diputados, los futuros alcaldes, los futuros gobernadores, los senadores, los ministros, los procuradores o fiscales, los defensores de los derechos humanos, los profesores, los abogados, en fin, todo lo que requerimos para poder echar para adelante a nuestro estado. Por eso no podemos dejarlos a la deriva y debemos mostrarles que sí nos importan, que sí nos interesan, que sí estamos ocupados en tomarlos en cuenta porque creemos en ellos, porque sabemos que en sus manos en un futuro estará el destino de nuestro estado y es justo ahí donde Josean debe apuntar.

Lo de hoy es apuntalar a las nuevas generaciones y los jóvenes son parte importante de este proyecto de nación y de estado que vienen cabalgando con el Frente. ¡Hasta mañana!