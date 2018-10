Quién es Quién/MI GRATITUD/Noé Farrera Morales

Hoy 23 de octubre del 2018 quiero expresar mi gratitud a los doctores que me hicieron el favor de intervenir quirúrgicamente el 2 de octubre que no se olvida, al cardiólogo José Luis Soto de la Torre al anestesiólogo Dr. Velasco, al cirujano plástico Andrés Gallardo, al Químico Biólogo; Fernando Ramírez Rincón y a los demás médicos que ejercen esta profesión tan delicada para restaurar la salud del paciente, hoy su día.

¿Por qué practicar la gratitud?

Sin la gratitud nos concentraríamos en la negatividad. No haríamos más que protestar y quejarnos. Nos perderíamos la belleza de la vida y el poder del aprendizaje, sobre todo en los momento difíciles, como los que acabo de vivir hace unos cuantos días, gracias a la intervención quirúrgica que me hiciera el maestro de maestros dentro de la cirugía Andrés Gallardo, hoy puedo estar escribiendo estás líneas a mis pocos lectores y gozando los cuidados de mi familia.

Por muy difíciles y sombrías que parezcan las cosas, siempre hay luz. En toda situación dolorosa hay algo que aprender.

A veces, cuando recuerdas un momento muy difícil de tu vida y te percatas de lo que has aprendido te sientes más agradecido que nunca.

La gratitud conduce a la riqueza. Cuando abres el corazón dando gracias al creador, abres más espacios para el torrente de cosas buenas que ha de llegar. La gratitud lleva al optimismo. Y cuando esperas lo mejor a menudo lo obtienes.

La gratitud que me enseñaron mis padres que yo la practicara reparando en la belleza que hay a mí alrededor y dentro de mí. Luego te permites sentir el agradecimiento en el corazón.

Me pasan con frecuencia sus bendiciones, sobre todo en los momentos difíciles. Donde vayas buscando las posibilidades de aprender, que son los verdaderos dones de la vida. Evita la envidia, que puede destruir tu confianza. En cuanto envidias a alguien estas rechazando los dones que son tuyos.

Anclaje. Quisiera amable lector que por este espacio o vía telefónica me llamaran para indicarme quién o quienes o alguna secretaria o delegación o sección son las personas que sugieren o estudian para ponerle el nombre ya sea a una calle, avenida o boulevard y pongo como ejemplo al nuevo libramiento sur que viene de Ocozocoautla a encontrar al aeropuerto y que alguien hijo… le puso el nombre del Dr. Manuel Velasco Suarez, que como médico fue una eminencia pero como político Salió peor que su nieto.

Hasta mañana amables lectores.