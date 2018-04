Quién es Quién/Nada justifica la violencia/Noé Farrera Morales

Ayer dio conferencia Jorge Martínez, el candidato independiente, luego de que fuese agredido por la Mocri. Algunos dicen que es porque no les cumplió con algunos trabajos, porque muchos son los señalamientos de que es un vival. Otros dicen que fue algún político contrario a él y molesto porque los ha amenazados risiblemente con meterlos a la cárcel que, lleno de furia, le mandó a la avanzado del grupo de choque que es el que se ha caracterizado por ser los golpeadores del gobierno. Sí, porque todos sabemos que la Mocri es el grupo que auspició el bastardo Juan José Sabines Guerrero y que llegaban volando en cuanto los mandaba a llamar para tundir a palos a quien se les ordenara.

Hasta hoy siguen libres y siguen haciendo de las suyas. Hasta hoy siguen obedeciendo ciegamente las órdenes de quien les prometa algo. Son los porros y bandoleros que escondidos en la complicidad de algunos políticos han agredido a miembros de la sociedad civil, a reporteros, fotógrafos, automovilistas, políticos y a cualquiera que sea sindicado y que pague por los favores de tirar piedras, palos y hasta usar los propios puños. Recuerdo bien que Sabines Guerrero les prometió impunidad y les cumplió. Hoy cuidado y ellos quieran un terreno o una casa deshabitada porque como una plaga se abalanzan por lo que no les ha costado ningún trabajo y se ponderan de ello. Las autoridades son tibias y no actúan en consecuencia. Los protegen, los cuidan, los custodian y los muestran como un brazo infranqueable, una especie de paramilitares sin armas que se prestan a destruir o lastimar con toda su furia a quien se acusa.

Por eso llama la atención que el candidato independiente haya sido agredido. Porque no es gratis que este grupo actúe. Alguien, puede ser lo más lógico, azuzó a ese grupo que ahora hasta vehículos tienen para moverse y llegar en friega al lugar de los hechos y cumplir con sus fechorías. La Mocri golpeó a Martínez y podría ser este un aviso de la reprobable participación que tendrá este grupo de choque en los comicios 2018. Habría que ver hacia dónde se va a torcer el apoyo porril de estos que hoy siguen cobijados y custodiados por las mismas autoridades competentes. Nada justifica los hechos de violencia y si hay algún candidato que crea que esto será el fin último y la forma de operar, entonces hay que señalarlo y ponerle nombre para que los tuxtlecos vean de quién se trata.

Hasta hoy la Mocri servía al Gobierno del Estado. Es decir, obedece a quienes son auspiciados por el mismo gobierno verdeecologista. Y si la lógica nos va llevando a entender que son respaldados por la ley, entonces no está tan complicado ver el destino de quién dio la orden de atacar y el por qué. Lo bueno de este tipo de ataques es que, tarde o temprano, saldrán los nombres de los culpables y sabremos quién es el que actúa como malandrín de quinta. Por eso hoy quiero manifestar mi solidaridad con el candidato. No comulgo con lo que propone ni con lo que dice porque se me hace algo demasiado fumado y sin un sustento lógico, sin embargo, nunca nada va a justificar que en lugar de que se priorice el diálogo se recurra a la violencia y se sigan alimentando a este tipo de grupos de choque terminan siendo un cáncer para la ciudadanía que tiene que lidiar con el humor de estos degenerados.

Jorge Martínez hace bien en no dejar estos hechos ocultos y sacarlos a la luz. Hoy pudo ser sólo una agresión leve pero si se siguen así podrían terminar esto en una desgracia. Por eso desde estas líneas exhortamos al gobierno del Estado para que tome cartas en el asunto y que no deje que esto pase por alto. Urge que los candidatos tengan la libertad de poder moverse y que nada ni nadie les quite el sueño o que les imponga el miedo. Suficiente daño le han hecho a nuestro país, a nuestro estado y a nuestra ciudad capital. No podemos por ningún motivo acostumbrarnos a la violencia ni justificar su presencia. Que las cosas se aclaren es nuestra consigna. Desde acá nuestro rechazo a esa forma tan cínica de actuar. ¡Hasta mañana!