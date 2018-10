Quién es Quién/Pierde CFE 37 mil MDP en 9 meses/Noé Farrera

Como es posible que una comisión con tanta experiencia y apoyo del gobierno federal, tenga un déficit de 37 mil millones de pesos en tan solo nueve meses, no sé si sea por ignorancia propia o por miopía, pueda aceptar, esa pérdida tan grande en donde todos los mexicanos pagamos puntualmente nuestro recibo de luz, y que cada día viene más alto, tanto en consumo como en costo.

Amable lector, no entendemos en dónde está la pérdida de esos 37 MMDP cuando en esa comisión hay un sindicato, que no sé si controla o desvía esos recursos, que tanto daño le está haciendo a los mexicanos. Esto me hace recordar la desaparición de hace años de Luz y Fuerza del Centro. La noticia corrió como reguero de pólvora. En donde mucha gente, como el que este escribe, pensamos que se iba a componer dicha Comisión Federal de Electricidad y que empezaba una nueva cruzada contra la corrupción de los sindicatos; que ahora sí, iniciaba el combate contra las nuevas estructuras de control creadas por el priismo en el Siglo XX. El 11 de octubre del 2009, la fuerza pública ocupó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, luego de que el presidente decretara su extinción. El gobierno liquidó a la mayoría de los trabajadores, pero el líder sindical, Martín esparza, inició un movimiento de resistencia para defender sus intereses con la pantalla de que lo hacía por sus agremiados; lo cierto es que no quería perder su feudo. El argumento fue que la compañía trabajaba con pérdidas, en donde su costo anual para las finanzas públicas, eran de 45 mil millones de pesos, lo cual, se iba en prestaciones absurdas como jubilación a los 22 años de trabajo, con hasta el 120 por ciento del salario final. Pero el trasfondo fue político; el Sindicato mexicano de electricistas (SME) era uno de los sindicatos más corruptos y el gobierno decidió actuar en consecuencia. La medida fue percibida con beneplácito por la mayor parte de la sociedad que esperó ansiosa el efecto dominó, pero se quedó vestida y alborotada. Ningún otro sindicato fue tocado y todo quedó en llamarada de petate. Incluso aún el gobierno priista rehabilitó a Martín esparza y le permitió formar una cooperativa.

El que este escribe quedó sorprendido ya que se ilusionó que iban trastocar a los sindicatos que solapan el sistema tanto como al de Petróleos que encabeza Romero de Champs, como la CNTE que ahora encabeza non sabemos quién, si Elba Ester Gordillo o Juan Días de la Torre, no sabemos hasta donde llegar la mecha ya que el presidente electo ha declarado que en la vida política de los sindicatos no meterá las manos, ahora amable lector qué pasará con los otros sindicatos de los que tenemos conocimiento, de la corrupción que ha vivido y seguirá viviendo nuestro querido México…

¡Hasta mañana querido lector, si el de las alturas así lo permite!