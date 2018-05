Quién es Quién/POR FIN EL DEBATE DE LOS SUSPIRANTES CHIAPANECOS/Noé Farrera Morales

Ayer alrededor de las nueve de la noche, según estaba programado se verificó el debate entre los candidatos a gobernar nuestra entidad de diciembre del 2018 a noviembre del 2024, aunque con sus asegunes, debido a que aún no se terminan de definir tanto las candidaturas como las alianzas y coaliciones de los partidos llamados pequeños o la chiquillada. Hoy se definirá por fin si se modifica la Coalición Todos por Chiapas.

De acuerdo con las informaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, la Coalición Todos por Chiapas tiene cinco días para cambiar a candidatura común o ir solos a la liza electoral.

Ese tema tiene varios aspectos que vale la pena informar, por lo que lo trataremos en párrafos posteriores.

Los candidatos que está ya firmes y ha empezado a desarrollar sus actividades de promoción y atracción de los potenciales votantes son el comiteco Roberto Albores Guillén; propuesto por la coalición Todos Por Chiapas, integrada por el PRI, el Verde Ecologista, la Nueva Alianza y los chiquillos Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas; quien en su momento fue apadrinado por Aurelio Nuño Máyer y Enrique Ochoa Reza. Como todos saben Ochoa Reza fue defenestrado del puesto de Presidente del CEN del PRI porque no pudo impulsar la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña que sigue rezagado en la lucha política.

Otro de los candidatos que está sólidamente cimentado en la coalición Juntos Haremos Historia formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, es el abogado Rutilio Escandón Cadenas, oriundo de Venustiano Carranza y que tiene nexosa con el peje desde que militaron en el PRD. Rutilio fue senador de primera minoría por el PRD, diputado plurinominal pero siempre con el Partido del Sol Azteca, hasta que llegó el momento de la definición y emigró al partido Morena, siempre a la sombra del Peje.

El tapachulteco José Antonio Aguilar Bodegas, quien tiene una larga, larguísima trayectoria política. Durante treinta años estuvo militando activamente en el PRI y hasta el último momento hizo una lucha leal y abierta por la candidatura tricolor al gobierno del estado de Chiapas. Solo hasta el momento en que se le cerraron todos los caminos a la candidatura del PRI, de manera abierta renunció al partido y buscó la candidatura por otros rumbos. La coalición Chiapas al Frente, formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano consideró su viabilidad como candidato y está en la batalla.

Está también en candidato independiente Jesús Alejo Orantes Ruiz, hijo del famoso cacique de La región de Los Llanos Carmen Orantes Alegría, quien tiene su fuerza política en el liderazgo de los cañeros del Ingenio Pujiltic y ciertos grupos campesinos. Tambien tiene una saneada fortuna, posee terrenos cañeros y varias gasolineras. Ha sido dos veces diputado local y tiene relaciones personales con miembros del aparato de gobierno.

Ahora bien, en los mentideros políticos y el conocido “radio pasillo” del gobierno estatal, se maneja la versión que habrá una escisión en la coalición para meter un tercero en discordia en la coalición Todos por Chiapas, en la que tomarán parte el partido Chiapas Unido, el partido Podemos Mover a Chiapas y el Verde Ecologista, para proponer la candidatura de un exfuncionario que acaba de dejar la suculenta teta de un poder municipal. Los dos partidos chiquillos son regenteados por el jiquipilteco Enoc Hernández Cruz, que resultó muy vivillo para meterle mano al erario y no debe olvidarse que Eduardo Ramírez es todavía presidente del Partido Verde Ecologista de Chipas, así que por ahí pueden hacerle una merma de votos al tricolor.

El candidato Aguilar Bodegas de una manera discreta, sin estridencias ha ido haciendo su labor. Logró reunir a casi diez mil asistentes a un acto en el municipio de Bochil, donde llegaron vecinos de Simojovel, Pueblo Nuevo, Jitotol y otros municipios circunvecinos. De la misma manera hubo una reunión exitosa en Jiquipilas. En esas reuniones, de una manera acertada, Aguilar Bodegas ha hecho el reclamo a la juventud chiapaneca para que tenga las oportunidades que merecen, tanto en la preparación académica como en las actividades laborales, así como en la creación de sus propias fuentes de empleo, impulsadas por el gobierno del estado si logra salir triunfante.

Al parecer, Roberto Albores Gleason camina en caballo de hacienda rumbo a la gubernatura, pero no la tiene tan fácil. De acuerdo con resultados de una encuesta que hizo pública un diario digital chiapaneco, Rutilio Escandón Cadenas le lleva varios puntos porcentuales de ventaja en la intención del voto. Por otra parte la campaña emprendida por el comiteco como que le falta un aditivo, porque se nota una dependencia de los medios y con unos temas muy controversiales, como el de que acaba de nacer su hijo y quiere que crezca en un Chiapas próspero y lleno de oportunidades.

En fin, en la edición de hoy será la noticia principal como resultó el debate y a quién le dan el gane, pero los debates y las encuestas están muy desgastados porque se ha abusado de ellos. Se esperan participaciones de los candidatos con propuestas concretas y viables y se dejen de ataques, que si bien son de cierta sonoridad no dejan mayores huellas.