Recula Zona Norte, no habrá bloqueos, lograron acuerdo con CFE y Gobierno

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Tras llegar a un acuerdo con los gobiernos Estatal, Municipal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representantes de la Zona Norte de esta ciudad decidieron no realizar bloqueos, ni manifestarse este viernes 14 de septiembre, tal como lo habían anunciado con anterioridad.

Y es que en una reunión realizada en las oficinas de la CFE se ratificaron y se firmaron los siguientes compromisos: pagar la deuda de las colonias en un 25 por ciento el gobierno del estado, otro 25 el municipio, CFE también con 25 por ciento y el resto por los habitantes de la Zona Norte, por lo que se descartan los bloqueos anunciados.

Previo a la reunión, en conferencia de prensa Maximiliano Pérez López, presidente de la Coordinación de la Zona Norte, había anunciado bloqueos en puntos estratégicos como las salidas a Comitán y Tuxtla Gutiérrez, debido al incumplimiento del Gobierno del Estado para la condonación de la deuda con CFE.

“Lo que queremos es que no se disparé el precio de la tarifa de luz y que se respeten los acuerdos de asumir la deuda por partes, tanto gobierno del estado, municipal y la CFE, vemos que no se están cumpliendo los acuerdos y por eso vamos a manifestarnos, estamos inconformes porque se dispararon los aumentos”.

Pérez López detalló todas las acciones que han realizado, a todas las instancias que acudieron para recibir el apoyo y pudieran pagar sus recibos, “a partir de todo eso, empezamos a caminar con el gobierno del estado para llegar a un acuerdo, lo logramos después de mucho tiempo, pero ahora vemos que no están cumpliendo y por eso vamos a manifestarnos”.

Después de la reunión sostenida la mañana de este jueves, los colonos informaron que ratificaron los acuerdos con todas las instancias involucradas, por lo que esperan la deuda quede condonada en breve y de momento todas las movilizaciones anunciadas han quedado suspendidas.