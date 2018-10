Recurrirá AMLO a bancos mexicanos para tarjetas

Zedryk Raziel.

Cd. de México (18 octubre 2018). – El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que bancos mexicanos, como Banco Azteca y Banorte, colaborarán con su Gobierno en la entrega de recursos de programas sociales a la población.

Aunque anteriormente había asegurado que la instancia encargada de la dispersión de los recursos públicos sería Bansefi, que ahora se llamará del Bienestar, advirtió que en la actualidad no cuenta con la cobertura suficiente para llegar a todos los sitios del País.

“Bansefi no tiene todavía la infraestructura que se requiere, no cubre todo el País; eso no quiere decir que así se va a quedar, Bansefi se va a fortalecer, se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todas las cabeceras municipales del País, va a tener alrededor de 2 mil 500 sucursales en todo México, pero nos va a llevar tiempo consolidar ese banco”, dijo en rueda de prensa en Coahuila.

“Mientras tanto, vamos a apoyarnos para que entreguen los apoyos, los recursos, para dispersar los recursos que se van a destinar a adultos mayores, a discapacitados, a becas, nos vamos a apoyar en bancos mexicanos, como Banorte, como Azteca, y otros más”.

Acompañado del Gobernador Miguel Riquelme, el Presidente electo afirmó que aún se evalúa qué opciones implicarán un menor gasto para el Gobierno

“Se está cuidando que cueste menos la dispersión, todo esto se va a mostrar, el porqué, se está tomando esta decisión”, indicó.

López Obrador descartó que exista un conflicto de interés entre Esteban Moctezuma, futuro titular de la SEP, y Banco Azteca, que pertenece al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Moctezuma fue durante casi una década presidente de la Fundación Azteca, también de Salinas.

“Esteban Moctezuma, en el caso de que existiera esa situación de conflicto de interés, pues va a Educación”, sostuvo.

Respecto a la caravana migrante, abogó por un trato humanitario y proteger sus derechos humanos.

“Hay que hablar con los migrantes y ofrecer opciones, alternativas, y proteger que puedan tener albergues, que si son familias se cuiden los niños y, al mismo tiempo, buscar soluciones, que tengan posibilidad de trabajo”, comentó.

En otro tema, aseguró que en los últimos años ha bajado la violencia en Coahuila, gracias a un trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Esto ya está dando resultados y hay que cuidar que no se descomponga de nuevo la situación de seguridad”, manifestó.