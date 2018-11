Reducirán directivos de Cultura Municipal espacio a la Plaza del Ajedrez

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Cambiarnos a un espacio más pequeño no reduce la importancia del ajedrez, recordemos que esta actividad tiene muchas virtudes, sobre todo en la cuestión formativa que da en los niños y jóvenes, hay muchos puntos que rescatar, señaló el encargado de la Plaza del Ajedrez de esta ciudad, Jorge Sántiz Encinos.

En entrevista, fue cuestionado sobre la intención de los directivos de Cultura Municipal, César Alexis Díaz López y José Luis Gómez Hernández, de cambiarlos a un espacio más pequeño; respondió: “Cada que hay cambio de autoridades hay esa constante presión para nuestro espacio de cambiarnos, no habíamos llegado a estas alturas que se nos va cambiar a un espacio reducido”.

“Después de unas pláticas con el director y sub director, este espacio lo quieren para instaurar un espacio multifuncional para música, el acuerdo es que vamos a cambiarnos a otro espacio, no se nos ha precisado cuando, pero seguramente será en pocos días; hoy en día tenemos una situación difícil en la parte social, porque los índices de violencia aumentan por falta de oportunidades recreativas, deportivas, culturales, y el ajedrez cumple una función ahí en los niños”.

Asimismo, informó que este fin de semana participaron en el recinto que ocupa la Unicach se celebró el torneo de la Revolución Mexicana, donde la delegación de San Cristóbal llevó a 20 participantes, que compitieron contra jugadores de 17 municipios y al menos 12 clubes, obteniendo el campeonato en ambas categorías y los dos terceros lugares.

“Siempre la delegación San Cristóbal es el rival a vencer, incluso en el Sur Sureste Mexicano donde competimos con al menos 5 estados de la República, se ha llegado a nacional, tenemos campeonatos estatales, en el terreno de la competencia nos ha ido bien, siempre enalteciendo el nombre de San Cristóbal, es una de las formas de dar a conocer la cultura de la ciudad, el ajedrez pone su granito de arena”.

Sántiz Encinos comentó también que actualmente en la Plaza del Ajedrez cuentan en promedio con 30 alumnos, aunque durante la Administración Anterior con el programa Barrio Feliz llevaron la enseñanza del ajedrez a unos 7 mil niños; “vivimos en una era tecnológica muy fuerte y creo que no se trata de quitar, sino más bien se trata de moderar su uso, pero en esa moderación quedan espacios, entonces ahí el ajedrez le roba un poquito de tiempo al exceso de uso de la tecnología”.

“El ajedrez también enseña valores que hoy en día nos hace muchísima falta, el ajedrez enseña valores, porque hay reglas, cada que empieza una partida el saludo es vital y al término también independientemente se gane o pierda, el saludo es un símbolo de hermandad, aparte que hay que respetar las reglas que hemos aceptado como ajedrecistas, cumple una función preventiva en el sentido en que si los niños están en estas actividades, yo creo le damos un poco de batalla a las adicciones como el alcoholismo”, concluyó.