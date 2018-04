Regidoras de distintos municipios de Chiapas denuncia violencia de género

Ángel Mijangos

Agencia Reporte Ciudadano, Tuxtla Gutiérrez, 25 de abril del 2018.- Síndicos y Regidoras de distintos municipios de Chiapas denunciaron ante los medios de comunicación que han sido víctimas de violencia política y de género.

En rueda de prensa, las denunciantes expusieron que desde el 2015, año en que inició el trienio en sus municipios han sido desplazadas e ignoradas en la toma de decisiones en cuanto a su municipio corresponde. Explicaron que nunca fueron notificadas por parte de los ediles para las sesiones de cabildo.

“Tenemos juicios ante el Tribunal Electoral con sentencias ganadas, las cuales han sido incumplidas. No nos dejan ejercer el cargo como debería de ser; inclusive, nunca me rindieron protesta como lo marca la ley orgánica municipal”, informó Marieta Ordoñez Avendaño, Regidora de Villa las Rosas.

Dijo que se también le fue negado el acceso a las sesiones de cabildo. Además de que nunca se le hizo entrega de las cuentas públicas del municipio, el cual encabeza la presidenta Blanca González García, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Yo creo que esto se debe a que no me preste a la malversación del presupuesto, por eso viene esta violencia de género”, afirmó Ordoñez Avendaño.

Por su parte, la síndico municipal de Salto de Agua, Carolina Gómez Ramírez lamentó que tanto el Congreso Local como el Órgano de Fiscalización permitan la reelección del presidente, Felipe López Pérez quien ha todas costas ha violado la ley.

Afirmó que inclusive, el edil de Salto de Agua ha falsificado rubricas para aprobar las cuentas públicas. Por lo que realizó una demanda ante la FGE por falsificación de firmas.