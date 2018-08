Registra PES bancada en Senado

Claudia Guerrero

Cd. de México (29 agosto 2018).- A pesar de no haber conseguido el registro como partido político, Encuentro Social registró su grupo parlamentario en el Senado.

Este miércoles rindieron protesta por el PES un total de cinco legisladoras, es decir, el mínimo requerido para integrar una bancada.

De ese grupo de legisladoras, sólo la coordinadora, la chiapaneca Sora Sasil de León, está directamente identificada con esa fuerza política.

El resto de las senadoras fueron candidatas relacionadas con Morena como María Antonieta Cárdenas, de Jalisco, quien incluso se presentó ayer en la rifa de los escaños organizada por los morenistas.

Otra senadora que integra la bancada del PES es Eunice Katia Ávila, suplente de la guerrerense Nestora Salgado.

La ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá contendió en la elección como candidata de mayoría y plurinominal.

Al ganar la contienda, su suplente en la lista nacional también tuvo derecho a ocupar un escaño.

Las senadoras Eunice Renata Romo y Elvia Marcela Mora, que ahora están en el PES, también fueron registradas como candidatas suplentes en la lista de Morena.

Martí Batres, presidente del Senado, informó que el PES ya comunicó de manera formal su decisión de integrar un grupo parlamentario.

Aunque no dio detalles, sostuvo que existe sustento legal para que puedan integrar una bancada aún cuando no tengan registro como fuerza política.

“Tienen derecho. Ya nos han comunicado esa decisión. Lo van a formalizar en los días siguientes, al comenzar la Legislatura. Ya lo revisamos y sí es procedente, sí pueden constituir el grupo”, expresó.