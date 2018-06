Reitera el PRD Chiapas su total respaldo a Paco Rojas

José Daniel Gómez Martínez, vicepresidente de la Mesa Directiva del 9º Consejo Estatal del PRD en Chiapas, máximo órgano de representación del partido, aclaró que Gregorio Apan del Toro, Felipe Alamilla Lara y Jorge Vladimir Ilich Corzo González quienes en algún momento pertenecieron a la corriente interna Nueva Izquierda, desde el 2012 no ostentan ningún cargo de dirección al interior del PRD, ni tampoco son Consejeros Municipales o Estatales por lo que no son ninguna voz oficial para hacer declaraciones a nombre del partido.

“Es importante aclarar las cosas para que no se confunda a la sociedad tuxtleca, es momento de desenmascarar a estas lacras que desde hace años viven vendiendo las siglas del partido, sin tener representación real alguna. Estos esquiroles a través de este modus operandi han logrado insertarse en la nómina del ayuntamiento capitalino y ser aviadores durante administraciones” detalló.

En este mismo sentido, el vicepresidente de la Mesa Directiva señaló que el verdadero perredismo chiapaneco, la militancia y simpatizantes los han declarado desde hace mucho personas “Non gratas” derivado de sus prácticas burdas y desleales que denigran al PRD.

“Que no quepa la menor duda, el PRD en su conjunto apoya y respalda la exitosa y ganadora candidatura del Dr. Paco Rojas, un tuxtleco preocupado y ocupado del bienestar de los capitalinos, por lo que sus adversarios entre ellos el candidato del PRI – PVEM Carlos Penagos en su desesperación busca por medio de estrategias caducas afectar el proyecto que representa el cambio radical para la ciudad. Pero todos los perredistas y tuxtlecos estamos con Paco Rojas” finalizó.