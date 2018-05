Reprocha INE opacidad de AMLO

Héctor Gutiérrez

Cd. de México (11 mayo 2018).- El Instituto Nacional Electoral (INE) reprochó hoy la opacidad de Andrés Manuel López Obrador, quien en toda la semana no informó de los gastos e ingresos que ha realizado en su campaña presidencial.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, acusó que -del 1 al 8 de mayo- el tabasqueño “congeló” sus operaciones, pues mantiene -al igual que hace una semana- 16.7 millones de pesos de gastos y mismo número de ingresos.

Por ello, Murayama llamó al candidato presidencial de Juntos Haremos Historia a que reporte en tiempo real; es decir, en un plazo no mayor a tres días, todas las erogaciones que realice en su campaña proselitista.

“La candidatura de Andrés Manuel López Obrador no ha actualizado la rendición de cuentas de sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización”, subrayó el consejero desde el pleno del Consejo General del INE.

“El congelar la rendición de cuentas o el hacer las actualizaciones cada semana o cada 10 días afecta las capacidades de trabajo de la autoridad electoral, que debe ir revisando y confirmando la información de los actores políticos que se cargan al Sistema Integral de Fiscalización. Invito -pues- a que se retome la buena práctica de ir reportando en tiempo real”.

Murayama agregó que persisten las operaciones extemporáneas de casi todos los candidatos, pues López Obrador reporta hasta el 48 por ciento de sus gastos fuera de plazo; Ricardo Anaya, el 27 por ciento; Jaime Rodríguez “El Bronco” el 11 por ciento, y Margarita Zavala el 5 por ciento.

José Antonio Meade -expuso- es el único que, hasta ahora, ha registrado sus operaciones conforme establece la norma.

El consejero advirtió que también hay una variación en la contratación de espectaculares, pues Anaya tiene detectados 490 espectaculares y 45.5 millones de pesos gastados en ese rubro, que equivalen a 93 mil pesos por anuncio.

Meade, añadió, tiene 1 mil 126 espectaculares y ha gastado 20 millones de pesos en ese aspecto, por lo que -en promedio- cada espectacular le cuesta 18 mil pesos, mientras que López Obrador reporta 3.4 millones de pesos de gastos en 438 espectaculares, lo que equivale a un gasto promedio de 7 mil 700 pesos.

Murayama acusó que Zavala no ha reportado ningún gasto en espectaculares, a pesar de que el INE le ha detectado al menos 48, y “El Bronco” tiene reportados 23 mil pesos en la contratación de un espectacular.

El consejero también externó sus sospechas sobre los gastos en viáticos que han reportado los candidatos, los cuales incluyen a sus equipos de colaboradores, traslados, pasajes aéreos y terrestres.

Mencionó que Meade en promedio gasta 40 mil pesos en viáticos para todo su equipo; Zavala, 37 mil; Anaya 33 mil; López Obrador únicamente 5 mil 600 pesos; y El Bronco no ha dado ninguna información sobre este rubro.

“Son gastos que llaman la atención, incluso algunos por menos de 10 mil pesos”, dijo Murayama, quien pidió a los candidatos que, en el reporte de la próxima semana, haya una mejoría en su rendición de cuentas.

En total, Anaya tiene 148.4 millones de ingresos y 154.4 millones de gastos; Meade, 93.1 millones de ingresos y 94.1 millones de gastos; López Obrador, 16.7 millones de gastos e ingresos; Zavala, 12.5 millones de ingresos y 5.1 millones de gastos; y Rodríguez, 2.1 millones de ingresos y 5.1 millones de gastos.

Mariana Benítez, representante del PRI, aseguró que con base en esas cifras Meade ha sido el único candidato que ha reportado en tiempo y forma sus gastos, y acusó a López Obrador de querer burlar la normativa electoral y desafiar a las instituciones electorales.