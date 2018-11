Reprochan olvido a abasto alterno de agua

Iris Velázquez

Cd. de México (07 noviembre 2018).- Senadores criticaron que el Gobierno federal frenara la construcción del Acueducto Poniente, que ofrecería un abasto alterno de agua al Sistema Cutzamala.

REFORMA publicó hoy que esta obra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), propuesta en 2015 y con una inversión prevista de 18 mil 500 millones de pesos, sólo recibió del Gobierno federal 341 millones de pesos en 2016, que únicamente alcanzaron para financiar el anteproyecto y distintos proyectos ejecutivos.

En entrevista, el coordinador del PAN en el Senado, Damián Zepeda, indicó que el estancamiento en este tipo de obras se debe a fallas en la organización.

“Tenemos un problema grave en planeación. Mi llamado es a que en este presupuesto que viene se considere este tipo de análisis, más allá del beneficio político, verdaderamente poner el presupuesto en las obras que se requieren”, dijo.

Aseguró que desde su bancada se impulsarán medidas para que el presupuesto público tenga mejor organización, se optimicen gastos y se invierta en obras prioritarias, incluidas las hídricas.

José Antonio Cruz, de Morena, quien impulsa que se cite a comparecer en el Senado al titular de la Conagua, anunció que el atraso o ausencia de obras sería uno de los cuestionamientos.

“El desabasto en la zona metropolitana es un desastre. Las obras que se han hecho desde hace muchos años, décadas, han sido sólo paliativos, la ciudad sigue creciendo y las obras como éstas se abandonan”, reclamó.

“En este sexenio se han otorgado infinidad de permisos para construir edificios, departamentos y oficinas, y a simple vista el sentido común indica que como están las condiciones ahorita no va alcanzar el agua. Debemos tomar acciones”.

“Hablé ayer con el coordinador de Morena, el senador Monreal, y me informó que la Junta de Coordinación Política va a estudiar estos días poder convocar al titular de la Comisión del Agua. Hay un problema muy serio (…) y hay que plantearle que se necesita un proyecto a mediano y largo plazo para resolver el problema del agua”, instó el legislador.

La senadora Lucía Trasviña, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, dijo que pedirán explicaciones al titular de la Conagua sobre el desabasto y el acueducto para luego impulsar proyectos.

“Nosotros sabemos y somos conscientes de que el agua es una prioridad humana, que debe ser la garantía y garantizarse el agua para todos. En este sentido es el apoyo técnico que se requiere, la información técnica que se requiere del actual gobierno para efecto de que entrando el nuevo gobierno ya se tenga una visión más clara”, señaló.

“No sé cómo darle solución, pero es definitivo, o sea la prioridad es el agua, y vamos a luchar por que con el agua no suceda lo que está sucediendo hoy”.

Insistió en que se requiere inversión para nueva infraestructura e incluso, dijo ,se debería cuestionar al gobierno en turno por la falta de recursos para este fin.

“Que nos den una explicación, incluso tendríamos que llamar a comparecer al Senado para que nos expliquen qué presupuesto se asignó, si fue ejercido, si no fue ejercido, si hubo actos de corrupción que impidieron que fuera el recurso, a dónde fue la rehabilitación. Sería importante y es una situación grave y es lamentable que esté pasando esto”, apuntó la morenista.