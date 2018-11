Reprueban Cuenta Pública 2016 de EPN

Claudia Salazar

Cd. de México (30 octubre 2018).- La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública del 2016 porque siguen sin comprobarse 103 mil 377 millones de pesos.

El proyecto de dictamen advierte del aumento de la deuda pública a 7.4 billones de pesos en la gestión de aquel año del Presidente Enrique Peña Nieto.

También, se advierte de subejercicios, ampliaciones presupuestales que no se aprobaron por los diputados, por 613 mil 975 millones de pesos, y la recurrente irregularidad de contratos que no se cumplen por los particulares, en referencia a la llamada “Estafa Maestra”.

“Derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones operadas que ascienden a 8 mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo del 2018, y que a mayo de 2018 aún faltan por aclarar 103 mil 377 millones de pesos.

“Por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto. Los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública de 2016”, concluye el dictamen de la Comisión de Presupuesto.

El resolutivo aprobado indica que por parte de los estados y municipios hay montos pendientes por aclarar por 84 mil 675 millones de pesos.

“Lo anterior significa que, para el Gobierno federal, incluyendo los tres Poderes y los Órganos Constitucionales Autónomos, el monto pendiente asciende a 13 mil 810 millones de pesos”, cita el documento con el que se reprueba la deuda pública.

También, se advierte que el Ejecutivo no cumplió con metas de crecimiento y recaudación, y que prevaleció la discrecionalidad en el gasto.

Diputados del PRI y del PVEM, Fernando Galindo y Arturo Escobar, respectivamente, anunciaron su voto en contra por la introducción de elementos políticos en el dictamen.

“Dado que algunos artículos tienen valoraciones políticas y no técnicas, el PRI votará en contra del dictamen”, expuso el ex subsecretario de Egresos.

El dictamen se prevé debatir y votar el día de mañana en el Pleno de la Cámara.

Desde hace seis años, la Comisión de Presupuesto no discutía la Cuenta Pública, por lo que es la primera vez que está a análisis los resultados de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto.

A la fecha, están pendientes las cuentas públicas de los años 2013, 2014 y 2015 del Presiente Peña, que debieron discutir los diputados de la pasada Legislatura.

También, está pendiente la discusión de las Cuentas Públicas de 2003, 2004, 2005 y 2006 del ex Presidente Vicente Fox y las Cuentas Públicas del 2010, 2011 y 2012 del ex Presidente Felipe Calderón.