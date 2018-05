Resiente impacto negativo el turismo en Chiapas, por muerte de ciclistas alemán y polaco

ASICh

El turismo en Chiapas ya resiente impacto negativo por las muertes de los ciclistas alemán y polaco que se cometieron en el tramo de la carretera Ocosingo-Agua Azul, porque se han cancelado algunos servicios, sostuvo José Luis Hernández, presidente de la Coordinadora Comprometida de Chiapas, AC, de la Asociación de Agencias de Viajes y Transportadoras Turísticas.

Aseguró que hechos como esos y los bloqueos impactan, merman el turismo, a pesar que las autoridades digan lo contrario, toda vez que según sus compañeros agremiados han tenido cancelaciones de Alemania.

Turistas de otros países que ya tenían reservaciones han llegado, pero con la desconfianza, preguntan si ya se calmó la situación, luego que las noticias trascendieron del múltiple homicidio.

Asimismo, aseguró que los bloqueos y asaltos se han cometido con mayor frecuencia en ese tramo de carretera, lo que ha hecho difícil la prestación de los servicios a los visitantes, de manera constante.

Para muestra un botón, dijo que este lunes se tuvo bloqueos casi todo el día, lo que obligó a los prestadores de servicios turísticos suspender los servicios.

Desafortunadamente esto se presenta a pesar que se ha solicitado a las autoridades federales patrullajes en la carretera, porque les han argumentado que no hay dinero para combustibles.

Reconoció que en algún momento hubo el apoyo de vigilancia en ese tramo de carretera, donde mayormente se presentan los bloqueos y asaltos, pero últimamente no hay patrullaje por parte de la Policía Federal de Caminos.

Descartó que la ausencia de las policías obedezca a que las comunidades indígenas de la zona han exigido autonomía, porque el problema social que ahí se presenta no afecta solamente al turismo, sino a las mismas localidades de la región.

El turismo se estancó y va hacia la baja, contrario a lo que digan las autoridades. No sabemos de dónde sacan esas cifras que el turismo ha repuntado, sostuvo en torno a lo que el INEGI dio a conocer que el Indicador Trimestral de octubre-diciembre de 2017 el PIB Turístico y el del Consumo Turístico Interior crecieron 0.5%, de manera individual, en términos reales frente al trimestre inmediato anterior con cifras desestacionalizadas.

Ellos que viven la realidad en el sector no dan crédito a que en su comparación anual, el Indicador Trimestral del PIB Turístico aumentó 2% y el referente al Consumo Turístico Interior avanzó 1.4% en el cuarto trimestre de 2017 respecto a igual periodo de 2016. ASICh