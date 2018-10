Revivir las ventas pide CANACO en día de muertos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- “Vamos a revivir las ventas, se necesita elevar el número de negocios que estén bien”, “no se debe permitir que más comercios se mueran”, señaló en conferencia de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco SERVyT) en Tuxtla Gutiérrez, Oscar Corzo Tovilla.

Para el Comercio de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo en la avenida central, se ha dado el cierre de cortinas, eso preocupa, porque significa que las cosas no están marchando como se debiera, sin embargo, la única forma para detener este fenómeno, es fomentando la circulación del papel moneda.

Las condiciones en Tuxtla no son buenas, pero tampoco se puede cruzarse de brazos y olvidar el proyecto que cada uno de los comerciantes incluso no de CANACO, tengan dentro de sus perspectivas para desarrollarse y al mismo tiempo crear fuentes de empleo.

Por ello, una manera de proyectar los negocios, al menos en la capital, es el hecho de aprovechar la mercadotecnia en la conmemoración del día de muertos que en la zona centro inicia el 31 de octubre con “la llegada de las almitas”, el 1 de “las almas grandes” y el 2 con el cierre.

No solo se tiene que promover el día como tal, se tiene que hacer uso de estrategias, que inviten a acercarse a ellos, tales como ofertar flores, dulces, disfraces e insumos relacionados a estas fechas y que, además es una tradición nacional que las instituciones educativas promueven y que genera aumento en las ventas de productos y servicios relacionados.

Ante las ventas anticipadas de Día de Muertos y Halloween, que representan un incremento en el consumo de los comercios locales, dio a conocer que para este 2018, las expectativas son altas, pronosticando un incremento en las ventas de hasta un 20%, comparado con el año pasado.

Finalmente, el dirigente empresarial mencionó que es a partir de este evento, que inician los preparativos para el Buen Fin y precisó que, por estas razones, este último trimestre del año es muy bueno para todos los empresarios que se dedican al turismo, comercio y servicios.