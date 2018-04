Ruta 108 pionera en buscar mejora al usuario

Tuxtla Gtz, Chis.- El Secretario de General de Gobierno del estado de Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco reconoció que resulta muy costoso el trasporte público para las familias de la capital chiapaneca, situación que hace cinco años visualizó la ruta 108 fusionando su recorrido en beneficio de miles de tuxtlecos.

“Si ustedes abordan un vehículo de la procuraduría al centro, y del centro a la carretera de Villaflores y de la carretera de Villaflores al centro y del centro otra vez a la procuraduría, y si le adicionan el gasto de uno de los hijos, del segundo hijo y le adicionan el gasto de la esposa van a ver que el salario mínimo no sería el correspondiente, únicamente ajustaría para el traslado propio a sus lugares de trabajo”, afirmó en conferencia de prensa en el Congreso del Estado.

Cabe destacar que desde hace seis años las 33 unidades de las rutas 108 y 124 que circulan en la capital del estado innovaron al fusionar sus recorridos que van desde el lado sur oriente al norte poniente de la ciudad, es decir los usuarios se trasladan desde esos dos puntos pagando un solo pasaje.

Esta idea de realizar un recorrido que ayude al usuario surgió de los socios de ambas rutas, aunque un principio transportistas de diferentes rutas y agrupaciones se manifestaron en contra de esta iniciativa por considerarlos que estaban “invadiendo ruta”, el tiempo les ha dado la razón y hoy el actual secretario de gobierno dejó entrever que es una excelente iniciativa que deberían imitar otras rutas del transporte en Tuxtla.

Culebro Velasco precisó que el aumento del pasaje en Chiapas no está autorizado, pero continúa la mesa de trabajo con Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Transportes y los transportistas, ya que el sueldo mínimo no ajustaría al bolsillo de los chiapanecos, informó el Secretario de Gobierno, Carlos Mario Culebro Velasco.

Aseguró que es un tema sensible pero insistió que dicha solicitud no ha sido aprobado desde su salida de la Secretaría de Transporte, el Congreso de Chiapas tampoco ha recibido solicitud alguna para que el aumento sea aprobado, sin embargo, la falta de comunicación y posicionamiento por parte del Gobierno del Estado de Chiapas, generó caos entre los usuarios y transportistas.