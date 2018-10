Rutilio en el Congreso: Vamos a eliminar el fuero; nada al margen de la ley, ni nadie encima de esta

Tras la instalación de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado a dejar atrás los colores partidistas y enfocarse en el proyecto común que es Chiapas, por ello se comprometió a trabajar de manera respetuosa pero coordinada con el Poder Legislativo.

Escandón Cadenas, quien arribó a este recinto acompañado por una comisión de diputadas y diputados, escuchó atentamente los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios, destacó las coincidencias y adelantó que, a partir del 8 de diciembre, su gobierno promoverá importantes reformas.

“Vamos a enviar una iniciativa para la eliminación del fuero para que nadie se esconda atrás de esta figura; nada al margen de la ley, ni nadie por encima de ésta, queremos que todos trabajemos con un irrestricto respeto al pueblo porque ya hubo mucho abuso”, expresó.

Asimismo, señaló que se buscará elevar el fraude electoral a delito grave, con el objetivo de que, en las siguientes elecciones, las y los chiapanecos puedan elegir y nombrar libremente a sus autoridades.

El próximo titular del Ejecutivo estatal afirmó que su gobierno será respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo y confió en que las y los diputados estarán a la altura de las expectativas de la gente que les dio su voto de confianza el pasado 1 de julio.

“Chiapas está llamado a una verdadera democracia y vamos a trabajar con el deseo de una verdadera colaboración, porque todos somos gobierno, todos integramos al Estado chiapaneco y todos estamos obligados a sacar adelante las aspiraciones de la sociedad”, agregó.

Rutilio Escandón también manifestó que durante su administración se le dará su lugar al Congreso del Estado, muestra de ello es que tomará protesta en un acto republicano y solemne en este recinto que, dijo, es la casa del pueblo.

“Va a ser un evento modesto, pero no por eso menos significativo porque vamos a estar aquí donde debe estar rindiendo protesta, de manera clara y transparente, el titular del Poder Ejecutivo. No vamos a trasladar ya nunca más al Legislativo a otro recinto”, explicó.

En este sentido, reiteró también que su gobierno establecerá una verdadera política de austeridad sin que ello signifique menor eficacia, pues todos los recursos económicos que se ahorren se destinarán a impulsar el progreso y desarrollo.

Escandón Cadenas enfatizó que para corregir los desaciertos que pudieran cometerse en su gobierno, con el objetivo de llevar a Chiapas por el rumbo correcto, escuchará permanentemente a la crítica, a los medios de comunicación y a la sociedad.

“La ilusión de mi vida es servir a Chiapas. No tendría caso haber luchado tanto, haber acompañado por tantos años a nuestro hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, si no cambiamos la forma de hacer las cosas”, dijo.

Finalmente, tras precisar que se trabajará de manera coordinada con el gobierno federal, dio a conocer que a partir del primer día de la nueva administración se iniciará la construcción de siete nuevas universidades públicas y gratuitas en la entidad, así como la generación de 80 mil empleos para el campo, entre otros beneficios para la gente de Chiapas.