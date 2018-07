Se agudizan conflictos postelectorales en Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 4 de julio (El Estado).-Durante la sesión permanente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se informó que a más de 72 horas de haberse efectuado las votaciones, los conflictos postelectorales se siguen agudizando en Chiapas.

Previo al arranque de las sesiones de cómputo en los municipios y distritos, se notificó de nuevos ataques en el municipio de Chalchihuitán, donde se robaron y quemaron boletas electorales.

Además, en el ayuntamiento de Reforma existe la alerta por parte del Órgano Local en el sentido que si no da a conocer los resultados a la brevedad, los simpatizantes de partidos políticos quemarían el consejo municipal del IEPC.

Durante la sesión permanente, representantes de partidos políticos denunciaron que en el municipio de Tenejapa, antes de las 9:00 am, no había iniciado la sesión de cómputo, pero los consejeros respondieron que se debía a la falta de seguridad.

Por esa razón, los integrantes del Consejo General exhortaron a los representantes de los partidos políticos, para que sean ellos quienes comuniquen a su militancia que los resultados finales podrían demorar hasta dos días y aún no hay nada definitivo, considerando que en 36 municipios las votaciones están muy cerradas.

Es importante mencionar que, por falta de seguridad y garantías en varios ayuntamientos, 22 consejos municipales con 765 paquetes electorales se movieron de sedes para iniciar con las sesiones y cuenta de votos.

En suma, el Consejo General del Órgano Local condenó los hechos que han ocurrido después del 1 de julio, donde se registró una participación histórica de la ciudadanía en las urbanas (68%), quienes ya tomaron una decisión para elegir a los próximos gobernantes.

Después de que se lleven a cabo los cómputos finales de las actas, las autoridades estatales estarán en la disposición de entregar las constancias de mayoría para quienes resulten electos en los cargos de ayuntamientos municipales, diputaciones locales y la gubernatura.

Después de cumplir con este protocolo, los representantes de partidos políticos o cualquier personas inconforme, estará en la disponibilidad de iniciar y utilizar todos los medios de impugnación que consideren necesarios para atender cualquier planteamiento electoral.