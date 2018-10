Se aplica Estado de Derecho en predios de Berriozábal

Berriozábal, Chiapas.- Los días 11 y 18 de octubre autoridades estatales y municipales aplicaron el Estado de Derecho en dos predios ubicados en el municipio de Berriozábal, denominados San Martín y Fracción Santa Elena, respectivamente, los cuales fueron invadidos desde el pasado 24 de junio y 13 de julio por personas que fueron engañadas y víctimas de fraude.

Y es que el sujeto de nombre Marco Antonio Solís Ramírez, que se autodenomina “El Buki”, supuesto líder de la Asociación Civil “Unión de Colonias Populares de San Marcos”, se aprovechó al percatarse de la existencia de los dos predios, de 20 y 30 hectáreas cada uno, y con el apoyo de personas deshonestas los invadió para después lotificarlos y vender las fracciones de manera ilegal, abusando de la necesidad de la gente para obtener beneficios personales y económicos.

Desafortunadamente, cientos de familias creyeron su versión de que estos predios no tenían propietario, el cual –según él– había muerto, y que los terrenos estaban intestados, motivo por el que, supuestamente, “realizó los trámites correspondientes” para adquirirlos y fraccionarlos, con la finalidad de “apoyar” a personas de escasos recursos que estaban en busca de un patrimonio.

Primero les aseguró que las fracciones de terreno serían regaladas, pero al no verse beneficiado económicamente, posteriormente pidió a los interesados montos de miles de pesos para “apartar” su lote y realizar el aplanado del terreno, además les exigía a los ya establecidos realizar guardias y rondines para “salvaguardar” los predios.

Ante esta situación, el legítimo propietario de los predios San Martín y Fracción Santa Elena, el Dr. Sergio Armando Santiago Castañón, acudió a las autoridades competentes para solicitar la aplicación del Estado de Derecho y recuperar lo que por Ley le pertenece, agotando las instancias legales correspondientes, en tanto que Solís Ramírez, quien se había comprometido a entregar voluntariamente los predios, no cumplió ya que sí se estaba viendo favorecido económicamente.

Derivado de lo anterior y ante la falta de cumplimiento, los días 11 y 18 de octubre se aplicaron operativos de desalojo pacífico, ejecutados por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, con sus instancias de Asuntos Relevantes, Atención de Grupos Sensibles y Vulnerables y del Distrito Centro, conjuntamente con la Subsecretaría de Gobierno de la Zona Metropolitana de la Secretaría General de Gobierno, Delegación de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Berriozábal, Dirección de Tenencia de la Tierra, elementos de Fuerza Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Policía estatal y municipal, así como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

A pesar de que los invasores se opusieron en un principio a desalojar los predios, al comprobarles que sí hay un propietario legítimo, no tuvieron otra opción que dejar los terrenos que habían sido vendidos de manera fraudulenta por Solís Ramírez.

En este sentido, el propietario legítimo, el Dr. Sergio Armando Santiago Castañón, agradeció al Gobernador del Estado, el Lic. Manuel Velasco Coello, por su intervención para que se aplicara el Estado de Derecho en los predios descritos, así como a todas las autoridades que participaron activamente para que se restituyeran los mismos, cuya posesión legal es de aproximadamente 30 años según los documentos que fueron presentados ante las instancias que intervinieron en el proceso.

Finalmente, agradeció también a todas las personas que colaboraron para desenmascarar el fraude de Solís Ramírez y sus secuaces, quienes ahora tendrán que enfrentar a la justicia mediante un proceso legal por los delitos cometidos contra el patrimonio, fraude y daños ecológicos y ambientales, por lo que invitó a quienes fueron víctimas del “Buki” a que lo denuncien ante las autoridades competentes.