Se clavó pago de burócratas la Palomeque

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La tesorera municipal de Tuxtla Gutiérrez; Cristina Palomeque, obligó a los jubilados y pensionados, a firmar la nómina donde se les paga el bono del día del burócrata, sin embargo nunca se les depositó, dieron a conocer los afectados.

Fueron chamaqueados, porque se les dijo, firmen y luego pasen a cobrar; después de eso, se les informó que ya estaba depositado, a varios días de ello; insisten en que se les haga efectivo y la tesorera, solo argumenta que no hay dinero y que ya se les pagó, pues está firmado por ellos mismos.

Cuando están las cosas así, lo único que demuestra todo, es que el ayuntamiento está solo viendo el año de Hidalgo; pero no por la situación de los ciudadanos, que lo único que ellos piden, es que se les pague lo que merecen, no van a descasar hasta que lo logren dijeron.

Por el momento, esperarán una reunión que han solicitado al edil Carlos Molano, de no tener la audiencia, entonces ellos tomarán la entrada principal de palacio municipal, a fin de que la gente sepa que se roban el dinero de los trabajadores, que esto mismo les puede pasar a otros.

No hubo el apoyo para el burócrata, pero además no es el único caso, pues en lo que va de los descuentos, suman ya cinco hasta el momento con un diez por ciento; cuando eso es ilegal, pero se convence al personal que bastante es que les den, aunque sea solo eso.

Finalmente, el señalamiento de Cristina Palomeque, dicen que está acostumbrada a “robar”, porque lo mismo ha hecho en los puestos que ha estado, porque es solapada por los jefes que ha tenido, para que esos recursos se desvíen sin que alguien pueda hacer algo al respecto.