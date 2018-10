Se cumplen cinco meses del desalojo en La Franja de Tapachula

Chiapas. – El día de hoy, se cumplen cinco meses del lamentable hecho al que fueron sujetos más de 130 familias de la colonia La Franja, ubicada al sur poniente de Tapachula de Ordoñez, Chiapas. Tiempo que no le ha sido suficiente a las autoridades para regresar los predios y brindar apoyos para la construcción de viviendas.

Neftalí Romero Barrio, habitante y presidente de la colonia, denunció que ni las autoridades local, estatal y federal, han puesto interés en dar solución a esta problemática social, ya que, en dos ocasiones han agendado audiencias, las que muy fácilmente cancelan sin importar el tiempo y dinero que les costó a las familias llegar a la capital.

Mencionó que la primera cita a la que asistieron, fue programada el pasado 20 de agosto, a donde asistieron con la esperanza de recuperar parte del patrimonio que tenían, pero a las autoridades les fue fácil cancelarla, y como primer pretexto al dialogo, fue la aparición de supuestos dueños, a quienes dijeron “los terrenos se las dieron en comodato a la comitiva de la feria mesoamericana. Escusa que parece tener otro interés, ya que la feria tiene no más de 5 años, que se realiza ahí, y nosotros tenemos 20 años luchando, viviendo en esas tierras y las hemos hecho productivas” argumentó.

La segunda audiencia, se programó el pasado 20 de septiembre, y en esta ocasión, las coincidencias no cambian del todo, la comisión representativa de La Franja asiste a la cita, las cancelan minutos antes y justifican que no se podrá celebrar, por la falta de asistencia de las autoridades y el patronato de feria, la omisión de los interesados, ha demostrada a los afectados, los intereses que se esconden entre las dos partes.

Sin embargo, en los últimos días se ha declarado que el gobierno del estado desconocía de este injusto desalojo, de las medidas que se tomaron en contra de las madres, infantes y campesinos que construyeron su patrimonio, y que ésta injusta acción, fue encabezada por 5 familias que económicamente están bien y buscan duplicar sus riquezas sin importar el sufrimiento de los hoy afectados.

Cabe destacar que las familias mantenían limpio el lugar, tenían casitas construidas a base de esfuerzo y sacrificio, las cuales se avalaban con las constancias de vecindad, planos y documentos que les fue entregado durante las negociaciones. Además, habían logrado ingresar, gracias al Movimiento Antorchista del Soconusco, la red de energía eléctrica como primera etapa en 2017, que brindaba el servicio a la mitad de la colonia; y como resultado de las permanentes gestiones que realizaron los organizados: se programó para junio del presente año, la 2da. Etapa de la misma obra y la introducción del sistema de alcantarillado y agua potable, proyectos que ya no fueron realizados por esta lamentable situación.

Ante todas las anomalías que se han presentado durante estos 5 meses de nula solución, acto de olvido de los responsables de cuidar la unidad y bienestar de los chiapanecos, piden una y otra vez, la devolución y regularización de las tierras, ya que actualmente, son alrededor de 65 familias que viven a la intemperie, algunos han regresado a sus terrenos a construir lo poco que quedo y otros cuantos han acudido a pedir apoyo a familiares cercanos.

“Situaciones que no nos mantienen separados, porque en la lucha estamos más unidos, consolidados y seguros de seguir luchando por justicia, se nos devuelva lo que nos fue arrebatado para así cambiar la situación que no solo afecta a los tapachultecos, sino a otros municipios marginados” sostuvo Neftalí Romero.

Finalmente, los Antorchista se mantendrán pendientes de la tercera reunión que se les ha prometido, y esperan que, en esta ocasión, asista la autoridad estatal y el patronato, de lo contrario quedará claro y demostrado, que se defienden intereses económicos de las familias adineradas, dejando en el abandono a la inmensa mayoría, que cada día sufre las consecuencias de un mal gobierno.