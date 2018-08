Se fuga senador electo de audiencia

Abel Barajas

Cd. de México (29 agosto 2018).- Un juez de Chiapas giró una orden de comparecencia contra el senador electo Noé Castañón Ramírez para que sea presentado a una audiencia judicial, donde será imputado por falsedad de declaración, un delito adicional al de violencia familiar.

Luis Armando Mijangos López libró la orden luego que esta tarde, tras un receso de un par de horas, Castañón ya no regresara a la audiencia que había iniciado por esta nueva imputación en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno de Chiapas.

El día anterior, Castañón había comparecido ante la autoridad judicial por el delito de violencia familiar por el cual fue detenido en Monterrey, el pasado lunes, sin embargo, le concedieron la medida cautelar de libertad mediante el pago de una garantía.

Javier Coello Zuarth, defensor de la denunciante Mayte López González, ex esposa del acusado, dijo que esta mañana, el legislador electo estaba citado a las 10:30 horas para comparecer ante el juez local por el caso de falsedad en declaración.

Sorpresivamente, dijo, el imputado llegó hasta las 11:00 horas a la audiencia y acompañado por el propio juez de la causa.

El litigante recordó que al inicio de la audiencia cuestionó la forma en que se ha conducido el Poder Judicial de Chiapas a favor del hijo de Noé Castañón León, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco después, Coello se retiró de la audiencia y continuó en ella un codefensor.

De acuerdo con el defensor, el juez Mijangos acordó un receso a las 11:20 horas y la reanudación de la audiencia hasta las 14:00 horas. Sin embargo, el político ya no se presentó ante el Juzgado de Control que se encuentra adjunto al Centro Estatal Preventivo “El Canelo”.

“Cuando regresan del receso, el abogado de Noé Castañón dijo que su cliente ya no estaba y que él también pedía una disculpa porque se tenía que retirar para irse a otra audiencia en Cancún”, dijo Coello Zuarth.

“Nosotros le vamos a pedir a la Mesa Directiva del Senado que no le tome protesta porque este señor se está burlando de la justicia y pretende el fuero para evadir las acusaciones”.

Esta nueva imputación penal contra Castañón, por falsedad en declaración, deriva de una denuncia de presuntos hechos falsos contra su ex esposa.

De acuerdo con el defensor de Mayte López, el legislador electo presentó una denuncia para acusar a su clienta de haber violentado a los hijos que procrearon en matrimonio, durante la última convivencia que sostuvieron.

Gracias a esta denuncia, el hijo del Ministro consiguió que, de manera inusual, un juez penal en la entidad suspendiera las convivencias de los menores con la madre.

Sin embargo, la Fiscalía de Chiapas llevó a cabo unos dictámenes periciales que concluyeron que los menores nunca fueron afectados o agredidos por la madre, de quien señalaron que no es generadora de violencia.

Es por ello que Mayte López procedió a denunciar al ex marido por rendir hechos falsos ante una autoridad.