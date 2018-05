Se lleva ‘Guti’ sorpresa tras llamado

Joani Cruz México, Cd. de México (14 mayo 2018)

Érick Gutiérrez no se atrevió a buscar la lista preliminar del Tri para Rusia 2018 porque veía imposible encontrarse entre los elegidos.

En entrevista con CANCHA, el mediocampista de los Tuzos, que se metió a la lista preliminar del Tri para Rusia 2018, aceptó que su llamado le tomó por sorpresa cuando disfrutaba de sus vacaciones con su familia en Sinaloa.

“Estaba con la familia en la casa, no estaba viendo la conferencia porque pensaba que no iba a estar y sí me tomó con mucha sorpresa porque sí es una de las noticias más importantes en mi vida y en mi carrera.

“Mi mamá y mi papá estaban muy contentos, llorando porque no se lo esperaban, a todos nos cayó de sorpresa. Me enteré por llamadas y mensajes, mi mamá andaba limpiando la casa cuando nos llegó la noticia”, dijo Gutiérrez a CANCHA.

El “Guti” agradeció que sus características funcionen para que Juan Carlos Osorio lo tenga en cuenta como reemplazo natural de Andrés Guardado, quien se mantiene en duda por una lesión en el peroné de la pierna derecha.

“Todos queremos que Andrés se recupere porque creo que es un jugador muy importante para la Selección por todo lo que aporta. Esperemos que se pueda recuperar. Yo me siento muy confiado con lo que me dice el profe Osorio, me sirve mucho para trabajar y ganarme un lugar. Estaba de vacaciones, descansé una semana y ya me puse a trabajar la otra.

“Lo dijo él (Osorio), me dice que tengo buen pase largo, que soy un jugador con buena posición y técnicamente bien, creo que le gustó eso. Ahora quiero hacer las cosas bien con Selección porque no me ha tocado hacerlas bien, quiero aportar mi calidad”, comentó.

El mediocampista de Pachuca espera que este llamado también le ayude a dar el salto a Europa, antes o después del Mundial.

“Sería algo importante, sería un plus para dar el salto a Europa. Ya había platicas e interés y la opción de salir, pero ahora será importante con la opción de jugar un Mundial”.